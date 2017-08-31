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31 августа, четверг Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

«Народ» и «страна» — наиболее часто встречающиеся слова в речах Президента

Слова «народ» и «страна» оказались наиболее часто встречающимися словами в выступлениях Президента Узбекистана.

Сегодня, 11:29   Политика  

Молодежный сектор Центра «Стратегия развития» опубликовал результаты лингвистического анализа 12 докладов и речей Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Согласно исследованию, в выступлениях главы государства часто встречаются такие слова, как «инвестиции» — 30 раз, «международный» и «зарубежный» — 55 раз, «эффективный» и «структурный» — 87 раз, «развитие» — 111, «экономика» и «регионы» — 158 раз.

На первом месте рейтинга оказались слова «народ» и «страна», они в 12 выступлениях Президента встречались 298 раз.

По мнению исследователей сектора, определение интересов народа главным приоритетом работы правительства послужило распространению среди населения фраз «народный Президент» и «наш Президент» в отношении Шавката Мирзиёева.

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Текст: «Газета.uz»      939
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