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Фото: tvp.uz

Более 40 человек утонули в Ташкентской области за лето

В летний период в водоемах и реках Ташкентской области утонули более 40 человек.

Сегодня, 19:55   Общество  

Житель Бостанлыкского района Д. Нурхужаев (1962 года рождения) утонул во время купания в реке Паркент, протекающей по территории города Газалкент. Об этом сообщил сайт прокуратуры Ташкентской области.

Прокуратура отмечает, что этот несчастный случай — далеко не единственное такое происшествие. В летний период в водоемах и реках столичной области погибли более 40 человек, включая 5 несовершеннолетних.

Основная причина несчастных случаев — нарушение правил безопасности, в том числе купание в запрещенных местах, вхождение в воду в нетрезвом состоянии, а также оставление родителями детей без присмотра.

Правоохранительные органы Ташкентской области в целях предупреждения подобных случаев настоятельно рекомендуют гражданам строго следовать правилам безопасности на воде и ни при каких обстоятельствах не оставлять детей без присмотра.

Текст: «Газета.uz»      751
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