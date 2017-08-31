Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Одил Ахмедов заявил, что такого подхода к игре, как против команды Китая, быть не должно, сообщил телеканал «Спорт».

В четверг Узбекистан потерпел выездное поражение от команды Китая в рамках азиатского отборочного этапа к чемпионату мира-2018 со счетом 1:0. Одил Ахмедов считает, что команда должна была реализовывать моменты.

«Действительно, была сложная игра. Все зависело от нас. Сколько было моментов, сколько 100-процентных моментов мы не смогли реализовать? Играя таким образом, сложно побеждать. Конечно, не забиваешь сам — забивают тебе», — отметил капитан «белых волков».

Полузащитник заявил, что в следующем матче 5 сентября в Ташкенте против Южной Кореи Узбекистан должен одержать победу. В противном случае члены сборной должны прекратить играть в футбол.

«У нас остался последний шанс. Либо мы побеждаем, либо мы перестаем играть в футбол. Домашняя игра [в Ташкенте против Южной Кореи] будет совсем другой. Такого подхода к игре быть не должно. Дома нас удовлетворит только победа. У нас есть долг перед болельщиками, мы должны этот долг выполнить. У нас нет иного выбора», — подчеркнул Одил Ахмедов.

Главный тренер Узбекистана Самвел Бабаян на послематчевой пресс-конференции заявил, что удача была на стороне соперника.

«Был сложный матч. К сожалению, мы проиграли. Сегодня фортуна отвернулась от нас, удача была на стороне соперника. Я благодарен игрокам за сегодняшний матч, они отдали все силы на поле. К сожалению, в конце матча в наши ворота назначили пенальти. Мы не заслуживали такого результата. Повторюсь, мы не заслуживали поражения», — сказал 46-летний специалист.

Наставник национальной команды также посетовал на плохую реализацию моментов. «Уважая соперника, должен отметить, что мы должны были победить, как в Ташкенте. Но сколько моментов мы не реализовали», — сказал он.

По его словам, в первую очередь будет изучен сегодняшний матч с Китаем. После этого сборная начнет подготовку к игре против Южной Кореи. «Мы сохранили шанс выхода на чемпионат мира. Все решится в Ташкенте», — подчеркнул Самвел Бабаян.

Сейчас в группе «А» первое место занимает Иран (21 балл), который уже забронировал прямую путевку на ЧМ. Следом идет Южная Корея (14), тройку замыкает Сирия (12). Узбекистан опустился на четвертую позицию, в то время как Китай (9) и Катар (7) занимают пятое и шестое места соответственно.