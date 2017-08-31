Шавкат Мирзиёев в октябре посетит Турцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре совершит визит в Турцию, следует из поздравления турецкого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана главе государства по случаю Дня независимости.

«Убежден, что Ваш предстоящий визит в октябре этого года в Турцию повысит на новый уровень нынешнее состояние двустороннего сотрудничества», — говорится в послании.

«В 2017 году — в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами — заметно оживились наши взаимосвязи. Наша встреча, состоявшаяся в Самарканде в ноябре прошлого года, в этом смысле стала поворотной точкой, двусторонние отношения между нашими странами благодаря диалогу на высшем уровне, который приобрел регулярный характер, динамично развиваются во многих сферах», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Продвижение вместе с Вами, Ваше Превосходительство, турецко-узбекских отношений, основанных на древних узах дружбы между нашими народами, — это наша обоюдная ответственность перед историей», — подчеркнул он.