280 тысяч жителей Сырдарьи получат доступ к питьевой воде

В Сырдарьинской области при поддержке Всемирного банка (ВБ) реализуется проект, который обеспечит стабильное снабжение чистой питьевой водой 280 тысяч жителей. На реконструкцию и развитие системы водоснабжения в Сардобинском, Баяутском, Мирзаабадском, Акалтынском и Хавастском районах ВБ ранее выделил Узбекистану льготный кредит в размере 88 млн долларов США. Вклад правительства страны составляет 12 млн долларов.

В ходе недавнего визита в регион представителей ВБ были рассмотрены прогресс в строительстве многочисленных объектов инфраструктуры, вопросы финансирования проекта, закупки соответствующих товаров и услуг, сообщила пресс-служба представительства банка в Ташкенте.

Сейчас города и села Сырдарьи получают очищенную воду через систему устаревших региональных водоводов, а также из отдельных скважин. Эта инфраструктура сильно обветшала, что приводит к частым авариям в системе водоснабжения многих населенных пунктов. По оценкам, 25% из них вообще не имеют доступа к водопроводным сетям, и местные жители вынуждены полагаться на емкости для хранения воды. Из жителей, которые имеют доступ к водопроводным сетям, 55% получают воду менее 6 часов в день, 10% снабжаются ею от 6 до 24 часов в сутки, круглосуточный доступ имеют только 10% населения.

«В некоторых сельских районах жители тратят до шести часов в день, преодолевая пешком до ближайшей водопроводной колонки до 2 км, ожидая в очереди, а затем возвращаясь домой с тяжелыми контейнерами воды. Ситуация с водоснабжением в области кардинально изменится после завершения модернизации соответствующей инфраструктуры в 2019 году», — сообщил руководитель проекта со стороны ВБ Дэвид Лорд.

Проект предусматривает реконструкцию существующих и прокладку 1500 км новых водоводов и водопроводных труб, по которым потечет вода из подземных источников. Будут сданы в эксплуатацию 40 водораспределительных узлов, 32 водонапорных башни и 2 установки для обеззараживания воды хлором.

Модернизированная система водоснабжения обеспечит круглосуточную доставку чистой питьевой воды в почти 47 тысяч домохозяйств в 93 населенных пунктах области. Все они будут оборудованы индивидуальными приборами учета воды. Потери воды в процессе доставки потребителям сократятся с 40,2% до 14%, а ее ежедневное потребление увеличится с нынешних 15,2 л до 95 л в день на человека в селах и до 125 л в городах.

В настоящее время в Узбекистане при финансовой поддержке Всемирного банка реализуется 16 проектов стоимостью более 2 млрд долларов. С 1996 года ВБ выделил около 450 млн долларов для модернизации водопроводных и канализационных систем в городах и селах Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областей.