Гран-при фестиваля «Шарк тароналари» получил представитель Азербайджана

Определились победители и призеры международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде.

Заслуженный артист Азербайджана Сохиб Пошшозода завоевал Гран-при 11-го международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») в Самарканде.

Как сообщило УзА, церемония награждения прошла на площади Регистан, где и проходило музыкальное событие.

Первого места удостоились коллектив Фонда по сохранению народных песен Геосонг (Южная Корея) и представительница Узбекистана Мохичехра Шомуродова.

Второе место заняли артисты из Кыргызстана и Латвии. Дипломы третьей степени получили представители коллективов из Ирана, Индонезии и Турции.

По ряду номинаций вручены специальные призы ЮНЕСКО, Министерства культуры Узбекистана, дирекции фестиваля «Шарк тароналари», хокимиятов Самаркандской области и города Самарканда и других организаций.

В этом году на фестивале традиции музыкального и песенного искусства представили исполнители из 58 государств.

В музеях, центрах ремесленничества и гостиницах Самарканда были организованы выставки, посвященные истории фестиваля, изделий национального ремесленничества, музыкальных инструментов. Состоялись экскурсии по историческим памятникам, образовательным учреждениям и производственным предприятиям.

В рамках форума прошла международная научно-теоретическая конференция «Формирование и развитие национальных традиций в музыкальной культуре народов Востока». На ней выступили ученые и специалисты более чем из 20 стран.

Фестиваль завершился концертной программой отечественных мастеров искусств и молодых исполнителей, а также музыкально-световым шоу «Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества».