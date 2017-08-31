На ТМКАД в качестве эксперимента наносится разметка из термопластика

На участке Малой кольцевой после капремонта наносится дорожная разметка с использованием термопластика.

С 28 августа на Малой кольцевой автомобильной дороге Ташкента в качестве эксперимента наносится новая дорожная разметка с использованием термопластика. Об этом сообщило ГУВД столицы.

Работы ведутся на участке между улицами Шота Руставели и Авлиёота, где завершен капитальный ремонт, совместно с объединением «Автомагистраль».

Разметка наносится с помощью специального транспортного средства МАN CLA, на котором установлено германское оборудование.