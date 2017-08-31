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Фото: guvd.uz

На ТМКАД в качестве эксперимента наносится разметка из термопластика

На участке Малой кольцевой после капремонта наносится дорожная разметка с использованием термопластика.

Сегодня, 21:57   Общество  

С 28 августа на Малой кольцевой автомобильной дороге Ташкента в качестве эксперимента наносится новая дорожная разметка с использованием термопластика. Об этом сообщило ГУВД столицы.

Работы ведутся на участке между улицами Шота Руставели и Авлиёота, где завершен капитальный ремонт, совместно с объединением «Автомагистраль».

Разметка наносится с помощью специального транспортного средства МАN CLA, на котором установлено германское оборудование.

Текст: «Газета.uz»      2 440

Комментарии

  • Карим Мирзакулов 31 августа 2017, 22:21

    Ура товарищи !


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