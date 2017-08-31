На ТМКАД в качестве эксперимента наносится разметка из термопластика

Фото: guvd.uz
С 28 августа на Малой кольцевой автомобильной дороге Ташкента в качестве эксперимента наносится новая дорожная разметка с использованием термопластика. Об этом сообщило ГУВД столицы.
Работы ведутся на участке между улицами Шота Руставели и Авлиёота, где завершен капитальный ремонт, совместно с объединением «Автомагистраль».
Разметка наносится с помощью специального транспортного средства МАN CLA, на котором установлено германское оборудование.
Сегодня, 22:13
Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:23
Сегодня, 18:38
Сегодня, 17:00
Комментарии
Ура товарищи !