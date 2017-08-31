80% доли в ФК «Пахтакор» будут реализованы инвестору

Фото: pakhtakor.uz
Иностранное предприятие SFI Management Group выкупит 80% в доле уставного фонда футбольного клуба «Пахтакор» по «нулевой» выкупной стоимости с условием выполнения инвестиционных обязательств.
Данное решение предусмотрено постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 21 августа «О мерах по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы футбольного клуба „Пахтакор“».
В соответствии с документом, спортивно-тренировочный учебный центр «Пахтакора» и теннисные корты Paxtakor Tennis Ace будут реорганизованы путем присоединения к ФК «Пахтакор».
SFI Management Group должно выполнить инвестиционные обязательства на сумму не менее 200 млрд сумов в течение пяти лет. Согласно бизнес-плану, предусматривается строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, с приведением их в соответствие с международными стандартами.
Хокимият Ташкента сохраняет 20% доли в уставном фонде клуба.
«Пахтакор» сроком до 1 января 2023 года освобожден от некоторых видов налогов.
Постановление принято в целях совершенствования материально-технической базы ФК «Пахтакор», приведения спортивно-тренировочного учебного комплекса «Пахтакора» и принадлежащих ему объектов в соответствие с международными стандартами, а также обеспечения подготовки футболистов мирового класса, отмечается в документе.
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