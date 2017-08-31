МНО «категорически против любых форм принудительного труда»

Министерство народного образования не допустит привлечения педагогов к работам, не относящимся к их профессии, говорится в заявлении МНО.

Министерство народного образования категорически против любых форм принудительного труда и не допустит привлечения педагогов, работающих в системе МНО, к разным работам, не относящимся к их профессии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Заявление последовало как уточнение к интервью министра народного образования Улугбека Иноятова сайту Kun.uz, вырванные из контекста части которого, по утверждению МНО, были неверно интерпретированы некоторыми СМИ и пользователями социальных сетей.

Министерство «продолжит работу, направленную на достойную оценку труда свыше 400 тысяч самоотверженных преподавателей и воспитателей, их всестороннюю поддержку, повышение авторитета учителя в обществе», говорится в заявлении.

«Министерство безоговорочно следует установленным в нашем законодательстве правовым нормам в сфере трудовых отношений», — подчеркивается в нем.