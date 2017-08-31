РУ O`Z ЎЗ
31 августа, четверг Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: twitter.com/theafcdotcom

Футбол: Узбекистан проиграл Китаю (+видео)

Футболисты Узбекистана уступили команде Китая в рамках азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Сегодня, 19:23   Спорт  

Сборная Узбекистана по футболу потерпела выездное поражение от команды Китая в рамках азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Матч, прошедший 31 августа в Ухане, завершился со счетом 1:0.

По сравнению с матчем против Ирана в составе «Белых волков» произошло несколько изменений. Левый защитник Виталий Денисов, оправившись от травм, вернулся в основной состав, а вместо вратаря Александра Лобанова с первых минут на поле вышел Игнатий Нестеров.

Подопечные главного тренера Самвела Бабаяна создали большое количество моментов, но практически без ударов в створ ворот. Лучшим игроком встречи однозначно стал голкипер Игнатий Нестеров, несколько раз спасший команду в опасных ситуациях, но ему не удалось сохранить ворота пустыми.

В концовке встречи защитник Анзур Исмаилов нарушил правила в штрафной, за что судья назначил пенальти в пользу хозяев. На 84-й минуте игры нападающий китайской сборной Гао Линь успешно реализовал 11-метровый удар.

В параллельных матчах сборные Южной Кореи и Ирана не смогли выявить победителя (0:0), Сирия обыграла Катар (3:1).

По итогам 9 туров, в группе «А» продолжает лидировать Иран (21 балл), обеспечивший себе прямую путевку на ЧМ, следом идет Южная Корея (14), тройку замыкает Сирия (12). Узбекистан опустился на четвертую позицию, в то время как Китай (9) и Катар (7) поменялись местами.

Следующий матч национальная команда проведет против Южной Кореи 5 сентября в Ташкенте.

Видео


Текст: «Газета.uz»      2 529

Комментарии

  • Nosirkhuja Mukhamedov 31 августа 2017, 19:29

    Молодцы! Так держать

  • Gregory Gaara 31 августа 2017, 19:30

    Молодцы! Чтд. Я никак не пойму неужели другие защитники и нападающие не нашлись?

  • Tulaev Gerakl 31 августа 2017, 19:35

    Что и требовалось доказать ,нет слов просто.

  • Farhad Kasymov 31 августа 2017, 19:38

    Зачем я только посмотрел этот матч. 103 не поднимает трубку. К меня поднялось давление. По моему игроки сборной Узбекистана обявили бойкот. Иначе Фортуна была на нашей стороне.

  • Виктор Люллей 31 августа 2017, 19:46

    Увы и ах.. Игры как не было, так и нет.. А заявление Бабаяна о том, что игра будет лучшая для узбекистанцев-пустой звук. С другой стороны, об этом писалось неоднократно, с такой игрой нельзя ехать дальше Джизака. Это бы выглядело бы посмешищем. Одил Ахмедов не показал ничего.. Джепаров уже не тот.. Было бы интересно посмотреть результаты стометровки у наших футболистов. С такой скоростью можно выигрывать городские соревнования, не больше! Ну а тренер-это отдельная песня..


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:55

Более 40 человек утонули в Ташкентской области за лето

Сегодня, 18:38

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Сегодня, 17:19

Бюро принудительного исполнения обеспечило взыскание 6,3 трлн сумов

Сегодня, 17:00

Президент почтил память жертв репрессий

Сегодня, 16:44

Гран-при фестиваля «Шарк тароналари» получил представитель Азербайджана

Сегодня, 16:35

Глава махалли в Юкоричирчикском районе задержан при получении взятки

Сегодня, 16:08

Artel поздравляет с праздником Курбан хайит и Днем независимости

Сегодня, 15:21

80% доли в ФК «Пахтакор» будут реализованы инвестору

Популярное

В Кибрае мужчина пытался убить неофициальную супругу и ее детей

Торжества по случаю Дня независимости пройдут во Дворце форумов

Новые линии маршрутных такси открываются в столице

Алишер Хаджаев вновь возглавил НТРК