Футбол: Узбекистан проиграл Китаю (+видео)

Фото: twitter.com/theafcdotcom
Сборная Узбекистана по футболу потерпела выездное поражение от команды Китая в рамках азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Матч, прошедший 31 августа в Ухане, завершился со счетом 1:0.
По сравнению с матчем против Ирана в составе «Белых волков» произошло несколько изменений. Левый защитник Виталий Денисов, оправившись от травм, вернулся в основной состав, а вместо вратаря Александра Лобанова с первых минут на поле вышел Игнатий Нестеров.
Подопечные главного тренера Самвела Бабаяна создали большое количество моментов, но практически без ударов в створ ворот. Лучшим игроком встречи однозначно стал голкипер Игнатий Нестеров, несколько раз спасший команду в опасных ситуациях, но ему не удалось сохранить ворота пустыми.
В концовке встречи защитник Анзур Исмаилов нарушил правила в штрафной, за что судья назначил пенальти в пользу хозяев. На 84-й минуте игры нападающий китайской сборной Гао Линь успешно реализовал 11-метровый удар.
В параллельных матчах сборные Южной Кореи и Ирана не смогли выявить победителя (0:0), Сирия обыграла Катар (3:1).
По итогам 9 туров, в группе «А» продолжает лидировать Иран (21 балл), обеспечивший себе прямую путевку на ЧМ, следом идет Южная Корея (14), тройку замыкает Сирия (12). Узбекистан опустился на четвертую позицию, в то время как Китай (9) и Катар (7) поменялись местами.
Следующий матч национальная команда проведет против Южной Кореи 5 сентября в Ташкенте.
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Комментарии
Молодцы! Так держать
Молодцы! Чтд. Я никак не пойму неужели другие защитники и нападающие не нашлись?
Что и требовалось доказать ,нет слов просто.
Зачем я только посмотрел этот матч. 103 не поднимает трубку. К меня поднялось давление. По моему игроки сборной Узбекистана обявили бойкот. Иначе Фортуна была на нашей стороне.
Увы и ах.. Игры как не было, так и нет.. А заявление Бабаяна о том, что игра будет лучшая для узбекистанцев-пустой звук. С другой стороны, об этом писалось неоднократно, с такой игрой нельзя ехать дальше Джизака. Это бы выглядело бы посмешищем. Одил Ахмедов не показал ничего.. Джепаров уже не тот.. Было бы интересно посмотреть результаты стометровки у наших футболистов. С такой скоростью можно выигрывать городские соревнования, не больше! Ну а тренер-это отдельная песня..