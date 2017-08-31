Футбол: Узбекистан проиграл Китаю (+видео)

Сборная Узбекистана по футболу потерпела выездное поражение от команды Китая в рамках азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Матч, прошедший 31 августа в Ухане, завершился со счетом 1:0.

По сравнению с матчем против Ирана в составе «Белых волков» произошло несколько изменений. Левый защитник Виталий Денисов, оправившись от травм, вернулся в основной состав, а вместо вратаря Александра Лобанова с первых минут на поле вышел Игнатий Нестеров.

Подопечные главного тренера Самвела Бабаяна создали большое количество моментов, но практически без ударов в створ ворот. Лучшим игроком встречи однозначно стал голкипер Игнатий Нестеров, несколько раз спасший команду в опасных ситуациях, но ему не удалось сохранить ворота пустыми.

В концовке встречи защитник Анзур Исмаилов нарушил правила в штрафной, за что судья назначил пенальти в пользу хозяев. На 84-й минуте игры нападающий китайской сборной Гао Линь успешно реализовал 11-метровый удар.

В параллельных матчах сборные Южной Кореи и Ирана не смогли выявить победителя (0:0), Сирия обыграла Катар (3:1).

По итогам 9 туров, в группе «А» продолжает лидировать Иран (21 балл), обеспечивший себе прямую путевку на ЧМ, следом идет Южная Корея (14), тройку замыкает Сирия (12). Узбекистан опустился на четвертую позицию, в то время как Китай (9) и Катар (7) поменялись местами.

Следующий матч национальная команда проведет против Южной Кореи 5 сентября в Ташкенте.

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