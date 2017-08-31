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Фото: tvp.uz

Глава махалли в Юкоричирчикском районе задержан при получении взятки

Председатель махалли требовал взятку за подготовку документов для предоставления в суд по бракоразводному процессу.

Сегодня, 16:35   Общество  

Председатель схода граждан махалли «Истикбол» Юкоричирчикского района Ташкентской области Г. Хамидов был задержан 30 августа при получении взятки от Д. Каримовой в размере 500 тысяч сумов.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Как сообщается на сайте прокуратуры области, ранее Каримова обратилась с заявлением в органы прокуратуры, указав, что председатель махалли требует взятку за подготовку документов, необходимых для предоставления в гражданский суд по бракоразводному процессу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки). Предварительное следствие ведется прокуратурой Юкоричирчикского района.

Текст: «Газета.uz»      1 086
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