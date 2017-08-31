Узбекистан и Кыргызстан согласовали 80% общей границы

Узбекистан и Кыргызстан подготовили проект договора о госгранице на согласованную протяженность (80% от общей линии).

21−31 августа в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и топографо-землеустроительной рабочей группы правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, стороны обсудили и согласовали проект Договора об узбекско-кыргызской государственной границе на согласованную протяженность, что составляет 80% от общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.