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31 августа, четверг Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Узбекистан и Кыргызстан согласовали 80% общей границы

Узбекистан и Кыргызстан подготовили проект договора о госгранице на согласованную протяженность (80% от общей линии).

Сегодня, 22:13   Политика  

21−31 августа в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и топографо-землеустроительной рабочей группы правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, стороны обсудили и согласовали проект Договора об узбекско-кыргызской государственной границе на согласованную протяженность, что составляет 80% от общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.

Текст: «Газета.uz»      1 621
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