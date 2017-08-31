Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 1 по 3 сентября.

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Дети

Детский праздник Back to school подготовил ресторан «Трюфель».

В Black Bear Kofi пройдут творческие мастер-классы.

Ресторан «Путешественник» приглашает детей на мастер-классы.

Развлекательная программа для детей пройдет в ресторане April.

Детский праздник с играми также проведет «Московская Пицца».

Ресторан Santini приглашает на «Детский день» с мастер-классами.

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