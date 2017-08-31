РУ O`Z ЎЗ
31 августа, четверг Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 18:38   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 1 по 3 сентября.

Кинопремьеры

Выставки

Дети

Город

  • Бесплатный мастер-класс по латиноамериканским танцам пройдет в Reggae Bean.
Текст: «Газета.uz»      781
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:55

Более 40 человек утонули в Ташкентской области за лето

Сегодня, 19:23

Футбол: Узбекистан проиграл Китаю (+видео)

Сегодня, 17:19

Бюро принудительного исполнения обеспечило взыскание 6,3 трлн сумов

Сегодня, 17:00

Президент почтил память жертв репрессий

Сегодня, 16:44

Гран-при фестиваля «Шарк тароналари» получил представитель Азербайджана

Сегодня, 16:35

Глава махалли в Юкоричирчикском районе задержан при получении взятки

Сегодня, 16:08

Artel поздравляет с праздником Курбан хайит и Днем независимости

Сегодня, 15:21

80% доли в ФК «Пахтакор» будут реализованы инвестору

Популярное

Фото, видео: Памятник Исламу Каримову открыт в Ташкенте

Учебный год в школах начнется 2 сентября

Алишер Хаджаев вновь возглавил НТРК

Достойная оплата, ротация, декларирование доходов — проект закона о госслужбе