Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан 6 сентября

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Кыргызстан 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата правительства Кыргызстана.
Предстоящий визит обсудили в телефонном разговоре, состоявшемся 30 августа, премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кыргызстана — Сапар Исаков. Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства и пожелал ему успехов в работе.
Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.
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