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Фото: president.kg

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан 6 сентября

Президент Узбекистана совершит визит в Кыргызстан 6 сентября.

Сегодня, 14:01   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Кыргызстан 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата правительства Кыргызстана.

Предстоящий визит обсудили в телефонном разговоре, состоявшемся 30 августа, премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кыргызстана — Сапар Исаков. Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства и пожелал ему успехов в работе.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Текст: «Газета.uz»      2 428
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