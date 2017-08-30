Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан 6 сентября

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Кыргызстан 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата правительства Кыргызстана.

Предстоящий визит обсудили в телефонном разговоре, состоявшемся 30 августа, премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кыргызстана — Сапар Исаков. Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства и пожелал ему успехов в работе.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.