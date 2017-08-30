Узбекистан назван самым перспективным направлением для экспорта из России

Российский экспортный центр представил обновленный ренкинг перспективных для России экспортных направлений. Рейтинг возглавил Узбекистан, сместивший с первого места Польшу, пишет РБК.

На первые роли, согласно выводам РЭЦ, Узбекистан вывели участие в торговых союзах с Россией, режим свободной торговли, комплементарность торговли (степень соответствия товарной структуры российского экспорта структуре импорта данной страны), а также темпы роста ВВП.

В предыдущей версии рейтинга Узбекистан занимал лишь восьмое место. По объему импорта из России Узбекистан занимает 32-е место, а по объему несырьевого импорта, который в 2016 году составил 1,6 млрд долларов, — 21-е.

В первую пятерку ренкинга также вошли Германия, Турция и Индия. Из других стран Центральной Азии Казахстан занял 7-е место, Таджикистан — 17-е, Кыргызстан — 20-е и Туркменистан — 51-е.