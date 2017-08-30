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Фото: tvp.uz

В Кибрае мужчина пытался убить неформальную супругу и ее детей

Житель Кибрайского района совершил покушение на убийство трех человек.

Сегодня, 09:54   Общество  

Житель Кибрайского района З. Маннапов (1973 года рождения) из-за семейных разногласий совершил покушение на убийство трех человек, сообщается на сайте прокуратуры Ташкентской области.

Поругавшись с неформальной супругой Х. Исмаиловой (1985 г. р.), он в ходе возникшего скандала с целью убить женщину и двух ее несовершеннолетних детей (11 и 9 лет) нанес удары по их затылочной части железным молотком и причинил опасные для жизни тяжкие телесные повреждения.

Маннапова остановили вмешавшиеся граждане. Потерпевшие госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, суд в отношении Маннапова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие ведет прокуратура области.

Текст: «Газета.uz»      1 528
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