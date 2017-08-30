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Шесть боксеров сборной Узбекистана стали полуфиналистами чемпионата мира, проходящего в немецком Гамбурге с 25 августа по 2 сентября. В ½ финала вышли представители 20 стран.
Обладатель Кубка Вэла Баркера, чемпион Олимпиады-2016 и первенства Азии Хасанбой Дусматов победил Амита Кумара из Индии и вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять колумбиец Юберхен Мартинес Ривас. Предстоящий бой станет повторением финала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (видео).
Чемпион Азии 20-летний Икболжон Холдаров скрестил перчатки с Артёмом Арутюняном из Германии, который с первых же минут ринулся в атаку. Узбекистанец успешно выстоял натиск соперника и смог поймать его на контратаках. По итогам напряженного противостояния победу раздельным решением судей одержал Икболжон Холдаров (видео).
Чемпион Азии и непобежденный боксер во Всемирной серии бокса (WSB) Исраил Мадримов вышел на ринг против 19-летнего американца Троя Исли. Несмотря на явное преимущество и превосходство в двух раундах узбекистанца, победу одержал его оппонент (видео).
Самый молодой член сборной Узбекистана по боксу, чемпион Азии Санжар Турсунов выступил против голландца Роя Корвинга. Узбекистанец был быстрее и точнее оппонента, который не поспевал за своим соперником (видео).
Двукратный чемпион мира и чемпион Азии Жасурбек Латипов сразился с колумбийцем Сейбером Авила. Соперник узбекистанца оказал достойное сопротивление и пытался действовать первым номером, однако Жасурбек Латипов хорошо работал на контратаках и грамотно оборонялся (видео).
Бронзовый призер ЧМ и чемпион Азии Эльнур Абдураимов в четвертьфинале турнира встретился с лучшим боксером Грузии-2016 Отаром Ераносяном. Бойцы смело шли в размен ударами, в которых успешнее оказался грузинский боксер (видео).
Серебряный призер Олимпийских игр и чемпион Азии Шахрам Гиясов вышел на ринг против Пэта Маккормака. Бой получился близким и довольно конкурентным. Уроженец Бухары практически весь бой действовал первым номером и буквально преследовал соперника, однако англичанин хорошо действовал на контратаках и успешно наносил комбинированные удары. В результате в полуфинал вышел Шахрам Гиясов, которому будет противостоять Абылайхан Жусупов из Казахстана (видео).
Серебряный призер Олимпиады-2016 и ЧМ-2015, а также чемпион Азии Бектемир Меликузиев в очередной раз победил Ерика Альжанова, с которым он встречался в финале первенства Азии в Ташкенте. Стоит отметить, что во втором раунде у казахстанца открылось рассечение, в связи с чем его трижды осматривал доктор. При этом в третьем отрезке боя было два случая, когда медицинская пауза одновременно потребовалась обоим боксерам (видео).
Чемпион Азии Баходир Жалолов встретился с казахстанцем Камшыбеком Конкабаевым, которого он победил в финале ЧА-2016. И в этот раз бой получился очень близким и практически равным, но большинство судей отдали победу казахстанскому боксеру (видео).
Количество боксеров, прошедших в полуфиналы ЧМ-2017 по боксу, в разрезе стран:
49 кг: Хасанбой Дусматов — Юберхен Мартинес Ривас (Колумбия);
64 кг: Икболжон Холдаров — Фрейдис Рохас (США);
91 кг: Санжар Турсунов — Евгений Тищенко (Россия).
52 кг: Жасурбек Латипов — Инкю Ким (Южная Корея);
69 кг: Шахрам Гиясов — Абылайхан Жусупов (Казахстан);
81 кг: Бектемир Меликузиев — Джозеф Уорд (Ирландия).
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