Программу улучшения системы «Э-правительство» примут с учетом народного обсуждения

Кабинет Министров Узбекистана до 15 декабря должен подготовить проект постановления Президента об утверждении комплексной программы совершенствования системы «Электронное правительство» и оказания электронных государственных услуг на 2018−2021 годы. Такое поручение содержится в постановлении Президента от 29 августа «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Проект документа должен быть разработан «с учетом анализа действующего законодательства и передового зарубежного опыта, а также результатов широкого общественного обсуждения», говорится в постановлении.

На базе Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM Мининфокома образуется Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем.

Его основными задачами определены обеспечение разработки, внедрения и интеграции информационных систем, ресурсов и программных продуктов в системе «Электронное правительство» и информационных технологий в отраслях экономики, установки аппаратно-программных комплексов, а также подготовки соответствующей проектной и технической документации.

Единый интегратор также займется осуществлением комплексных мероприятий по совершенствованию качества предоставления электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства, внедрением информационных систем и сетей межведомственного электронного взаимодействия и обмена информацией между государственными органами и иными организациями, в том числе в рамках функционирования Единой национальной информационной системы проектного управления.

Кроме того, в его задачи вошла реализация мер по обеспечению технологической безопасности инфраструктуры системы «Электронное правительство», информационных систем, ресурсов и программных продуктов госорганов, органов хозяйственного управления, государственных предприятий и организаций.

Госорганам и другим организациям разрешено заключать договора с Единым интегратором по подготовке проектной и технической документации, разработке информационных систем, ресурсов и программных продуктов без проведения тендерных (конкурсных) торгов.

Единый интегратор на системной основе должен передавать не менее 30% всех работ по разработке программных продуктов, внедрению и интеграции информационных систем и ресурсов отечественным предприятиям и организациям в области ИКТ и разработки программных продуктов.