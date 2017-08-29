«Узтрейд» откроет торговый дом в Латвии

Фото: «Газета.uz»
С 28 по 30 августа в Риге проходит седьмое заседание латвийско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форум деловых кругов двух стран.
В ходе бизнес-форума достигнута договоренность об открытии совместного торгового дома латвийской компании De Fonte Group и внешнеторговой компании «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.
De Fonte Group была основана в 2008 году и имеет восемь предприятий в таких отраслях, как текстиль, машиностроение и информационные технологии. Она открыла в Ташкенте бизнес-центр Латвии, который консультирует предпринимателей по вопросам развития бизнеса в Узбекистане и странах Европы. В 2017 году компания создала в Чирчике предприятие De Fonte Electric Car по производству электрокартингов, электровелосипедов, электроскутеров и электроквадрациклов.
Отмечалось, что Узбекистан может обеспечить поставки в Латвию свежей и переработанной плодоовощной, электротехнической, химической продукции, текстильных изделий, высокоэффективных минеральных удобрений, легковых и грузовых автомобилей и других товаров.
В рамках визита компания «Узтрейд» заключила контракты на поставку в Латвию текстильной, плодоовощной и прочей продукции узбекского производства на сумму около 10 млн долларов.
Кроме того, «Узтрейд» договорился с латвийскими партнерами об организации логистики перевозок внешнеторговых грузов Узбекистана в направлении европейских рынков. Для этого будет использоваться имущественно-складской комплекс в городе Лиепая — транспортный узел европейского и международного значения с развитой инфраструктурой портов.
Сегодня, 18:51
Сегодня, 12:13
Сегодня, 11:09