«Узтрейд» откроет торговый дом в Латвии

Компания «Узтрейд» заключила экспортные контракты с Латвией на сумму около 10 млн долларов, достигнута договоренность об открытии совместного торгового дома.

С 28 по 30 августа в Риге проходит седьмое заседание латвийско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форум деловых кругов двух стран.

В ходе бизнес-форума достигнута договоренность об открытии совместного торгового дома латвийской компании De Fonte Group и внешнеторговой компании «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

De Fonte Group была основана в 2008 году и имеет восемь предприятий в таких отраслях, как текстиль, машиностроение и информационные технологии. Она открыла в Ташкенте бизнес-центр Латвии, который консультирует предпринимателей по вопросам развития бизнеса в Узбекистане и странах Европы. В 2017 году компания создала в Чирчике предприятие De Fonte Electric Car по производству электрокартингов, электровелосипедов, электроскутеров и электроквадрациклов.

Отмечалось, что Узбекистан может обеспечить поставки в Латвию свежей и переработанной плодоовощной, электротехнической, химической продукции, текстильных изделий, высокоэффективных минеральных удобрений, легковых и грузовых автомобилей и других товаров.

В рамках визита компания «Узтрейд» заключила контракты на поставку в Латвию текстильной, плодоовощной и прочей продукции узбекского производства на сумму около 10 млн долларов.

Кроме того, «Узтрейд» договорился с латвийскими партнерами об организации логистики перевозок внешнеторговых грузов Узбекистана в направлении европейских рынков. Для этого будет использоваться имущественно-складской комплекс в городе Лиепая — транспортный узел европейского и международного значения с развитой инфраструктурой портов.