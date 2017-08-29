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Фото: Алексей Ибрагимов

Новые линии маршрутных такси открываются в столице

В столице откроются восемь новых линий маршрутного такси. Изменены схемы семи маршрутов.

Сегодня, 12:13   Общество  

В Ташкенте будут открыты восемь новых линий маршрутного такси, сообщили «Газете.uz» в Департаменте по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта столичного хокимията. Схемы еще семи маршрутов изменены. Запуск новых маршрутов и изменение действующих осуществлены по обращениям жителей города.

Новые направления маршрутных такси

10 м «Куйлюкский рынок — Фархадский рынок»
откроется к 1 сентября
(через ул. Фаргона йули, Мунис, массивы Куйлюк-5, 6, 7, Кумарик, Узгариш, Южный вокзал, ул. Чупонота, «Братские могилы», стадион «Бунёдкор», метро «Мирзо Улугбек», парк Гафура Гуляма, Чиланзар-6, 8, 9, ул. Лутфий)

32 м «Рынок Авиасозлар — Чилонзор буюм бозори (ипподром)»
после 1 сентября
(через ул. Бешарик, Иззат, Уйсозлар, Фаргона йули, Янги Куйлюк, массивы Куйлюк-5, 6, 7, Кумарик, Узгариш, Домбрабад, метро «Алмазар»)

33 м «Дустлик-2 — Эркин кургони»
к 1 сентября
(через ул. Кургонтепа, Кипчак, Янги Сергели йули, Ярмарка, хокимията Сергели, Авторынок, Сергели-5, 6, 7, ТКАД, ул. Чоштепа)

34 м «Ж/д станция Чукурсай — торговый центр Чорсу»
к 1 сентября
(через Ташкентскую фабрику игрушек, Каракамыш-½, АТП-1, ул. Карасарайская, 2-й роддом, ул. Нурафшон, Сагбан, рынки Эски Жува, Чорсу, гостиницу «Чорсу»)

35 м «Рынок Авиасозлар — Юнусабад-9»
к 1 сентября
(через к/т Лисунова, Механический завод, Карасу-6, ул. Дурмон йули, Академгородок, Электрокабельный завод, 8-й автобусный парк, 5-ю детскую больницу, гипермаркет «Мегапланет», Юнусабадский рынок (Универсам), Юнусабад-8)

48 м «Юнусабад-17 — массив Изза (Карвон бозори)»
после 1 сентября
(через рынок Сайрам, Юнусабад-12, «Мегапланет», Универсам, ул. А. Дониша, Малую кольцевую, мост Назарбек)

50 м «Махалля Юкори Бешкургон — ул. Истиклол»
к 1 сентября
(через массив Каракамыш-2/4, рынок Тансыкбаева, кафе «Фергана», ГСКБ, Алмазарская ГНИ, ул. Карасарай, 2-й роддом, ул. Нурафшон, Тахтапул, «Малика», массив Лабзак, парк «Анхор Локомотив», отель «Осиё Гранд», монумент «Мужество», массив Кашкар, Алайский рынок)

126 м «Барданкул кургони — ул. Истиклол»
после 1 сентября, автобусы Isuzu
(через махаллю Мажнунтол, массив Сувсоз, оз. Бахт, Рохат, Янгиабадский рынок, массив Тузель, к/т Лисунова, Яшнабадскую ГНИ, метро «Дустлик», «Машинасозлар», 1-я Медакадемия, Экопарк, ул. Узбекистон овози, бывший супермаркет «Дунё», Алайский рынок)

Схемы движения изменены на следующих маршрутах: 9и (Isuzu), 18 м, 37 м, 52 м, 90 м (Isuzu), 140 м и 165 м (подробнее).

Текст: «Газета.uz»      1 697
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