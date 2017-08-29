LG представит мониторы для динамичных игр на выставке IFA в Берлине

На выставке IFA 2017, которая пройдет в Берлине в начале сентября, компания LG Electronics (LG) представит два новых игровых монитора, способных удовлетворить возрастающие потребности современных геймеров и предоставить им лучшие из возможных на сегодняшний день впечатлений от игры. Последние мониторы серии GK от LG диагональю 32 и 27 дюймов смогут не только предложить захватывающую визуализацию контента для фанатов динамичных игр, но и обеспечить необходимые условия для победы профессиональным игрокам.

Игровая серия мониторов GK от LG создана с использованием последних технологических достижений и может похвастаться высокой частотой обновления кадров на уровне 144 Гц (с возможностью разгона до 165 Гц в зависимости от установленной видеокарты и игры) и 240 Гц. Новый 32-дюймовый игровой монитор LG (модель 32GK850G) — идеальный выбор для игроков, которые хотят получить большой экран с высоким качеством изображения и плавной сменой картинки даже при высокой скорости геймплея.

Высокая частота обновления кадров в модели 32GK850G от LG обеспечивает невероятную плавность анимированной графики, а реализованная в ней технология обработки графических объектов NVIDIA G-Sync, которая уже покорила все игровое сообщество, позволяет практически полностью избавиться от прерываний и разрывов картинки даже при максимальной интенсивности действия на экране. Этот монитор отлично подойдет для игр любых жанров, так как может похвастаться полным отсутствием остаточных изображений с быстрой и плавной сменой кадров при максимальной яркости в 350 нт на экране формата QHD (2560×1440 пикселей).

Кроме того, новый 32-дюймовый монитор способен максимально усилить впечатления пользователя от игры благодаря технологии Sphere Lighting, которая предусматривает размещение светодиодов за экраном. Они создают мягкую фоновую подсветку, которая усиливает эффект погружения, уменьшает усталость глаз и при этом эффектно дополняет дизайн самого монитора. В списке уникальных характеристик также представлены Black Stabilizer, которая обеспечивает более четкий контраст, позволяя разглядеть самые темные детали изображения, и Dynamic Action Sync, которая минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее. Благодаря дружественному графическому пользовательскому интерфейсу игроки могут с легкостью настраивать режимы отображения для разных игр и максимального удобства при просмотре. А подставка, на которую монитор устанавливается одним щелчком без использования каких-либо шурупов или инструментов, позволяет регулировать наклон, высоту, угол поворота и отклонения с минимальными усилиями.

27-дюймовый монитор серии GK (модель 27GK750F) также обеспечивает невероятную плавность геймплея с максимальной частотой обновления кадра и минимальным временем отклика. Более компактная модель была создана, чтобы удовлетворить все потребности игроков и при этом повысить их шансы на победу, благодаря таким характеристикам, как частота обновления кадров на уровне 240 Гц, функция устранения размытия изображения Motion Blur Reduction на уровне 1 мс и поддержка технологии AMD FreeSync. А наличие функций Black Stabilizer, Dynamic Action Sync и Crosshair, которая помещает цель в центр экрана для большей точности выстрелов в шутерах от первого лица, позволяет поднять уровень игровых впечатлений на недосягаемую для прочих мониторов высоту.

На выставке IFA 2017 компания LG также продемонстрирует свой великолепный игровой монитор UltraWide с диагональю 34 дюйма (модель 34UC89G) и соотношением сторон 21:9 для максимального погружения в происходящее на экране. Этот эффект наиболее явно проявляется в гоночных играх, стратегиях в реальном времени (RTS) и AOS, поддерживающих формат 21:9. Модель также поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и частоту обновления кадров на уровне 144 Гц (с возможностью разгона до 166 Гц в зависимости от установленной видеокарты и игры), усиливая впечатления пользователей в играх любых жанров.

«Наши усилия, направленные на разработку лучшей возможной платформы для геймеров, привели к созданию этих потрясающих новых мониторов, которые мы продемонстрируем на выставке IFA, — говорит Джанг Ик-Хван (Jang Ik-hwan), вице-президент ИТ-подразделения компании LG Electronics. — Мы уверены, что игроки заметят разницу в геймплее, и с нетерпением ждем возможности понаблюдать за их реакцией, когда они смогут сами испытать эти фантастические новые модели в игре».

Посетители стенда компании LG на выставке IFA 2017 в Берлине получат возможность первыми лично испытать эти восхитительные мониторы в игре.

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