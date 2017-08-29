Институт гражданской защиты открыл магистратуру и принимает документы

Прием документов объявлен в магистратуру Института гражданской защиты по специальности «Безопасность населения при чрезвычайных ситуациях».

Институт гражданской защиты Узбекистана объявил прием в магистратуру на 2017−2018 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отделение магистратуры по специальности «Безопасность населения при чрезвычайных ситуациях» открыто в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 2 июля о совершенствовании системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от ЧС.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства, всего по итогам экзаменов будет отобрано 25 человек. В наборе могут участвовать офицеры МЧС, медицинские работники и все, чье образование в бакалавриате включало изучение основ безопасности жизнедеятельности.

Документы принимаются с 1 по 10 сентября, учеба начнется в октябре.

Кандидатам нужно сдать следующие документы:

Заявление по специальности;

Оригинал диплома и вкладыша;

Цветные фотографии 6 штук (3,5×4,5);

Личный листок по ведению учета сотрудника (относительность по военной службе) или военный билет;

Медицинская справка по форме 086-У;

Копия трудовой книжки (если есть);

Направление руководителя организации и предприятия (по служебной деятельности кандидата).

Во время сдачи документов кандидатам следует лично предоставить паспорта.