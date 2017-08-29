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Фото: МЧС

Институт гражданской защиты открыл магистратуру и принимает документы

Прием документов объявлен в магистратуру Института гражданской защиты по специальности «Безопасность населения при чрезвычайных ситуациях».

Сегодня, 11:33   Общество  

Институт гражданской защиты Узбекистана объявил прием в магистратуру на 2017−2018 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отделение магистратуры по специальности «Безопасность населения при чрезвычайных ситуациях» открыто в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 2 июля о совершенствовании системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от ЧС.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства, всего по итогам экзаменов будет отобрано 25 человек. В наборе могут участвовать офицеры МЧС, медицинские работники и все, чье образование в бакалавриате включало изучение основ безопасности жизнедеятельности.

Документы принимаются с 1 по 10 сентября, учеба начнется в октябре.

Кандидатам нужно сдать следующие документы:

  • Заявление по специальности;
  • Оригинал диплома и вкладыша;
  • Цветные фотографии 6 штук (3,5×4,5);
  • Личный листок по ведению учета сотрудника (относительность по военной службе) или военный билет;
  • Медицинская справка по форме 086-У;
  • Копия трудовой книжки (если есть);
  • Направление руководителя организации и предприятия (по служебной деятельности кандидата).

Во время сдачи документов кандидатам следует лично предоставить паспорта.

Текст: «Газета.uz»      304
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