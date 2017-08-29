Институт гражданской защиты открыл магистратуру и принимает документы

Фото: МЧС
Институт гражданской защиты Узбекистана объявил прием в магистратуру на 2017−2018 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отделение магистратуры по специальности «Безопасность населения при чрезвычайных ситуациях» открыто в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 2 июля о совершенствовании системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от ЧС.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства, всего по итогам экзаменов будет отобрано 25 человек. В наборе могут участвовать офицеры МЧС, медицинские работники и все, чье образование в бакалавриате включало изучение основ безопасности жизнедеятельности.
Документы принимаются с 1 по 10 сентября, учеба начнется в октябре.
Кандидатам нужно сдать следующие документы:
Во время сдачи документов кандидатам следует лично предоставить паспорта.
Сегодня, 11:09