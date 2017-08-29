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Фото: Канал «Узбекистан»

Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости.

Сегодня, 20:50   Политика  

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с Днем независимости страны. Об этом сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

«От имени американского народа поздравляю Вас и народ Узбекистана с 26-летием независимости вашей страны, отмечаемым 1 сентября. По случаю национального праздника Узбекистана, а также в связи с завершением первого года Вашей работы на посту Президента республики я хотел бы подтвердить нашу приверженность к укреплению партнерства и сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении.

«Мы приветствуем предпринимаемые Вами последовательные усилия, направленные на обеспечение региональной стабильности, построение демократического будущего и расширение взаимовыгодных экономических возможностей», — отмечается в послании.

Дональд Трамп пожелал Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу празднично отметить знаменательную дату.

Текст: «Газета.uz»      1 220
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