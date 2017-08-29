Девять боксеров Узбекистана пробились в ¼ финала ЧМ (+видео)

Сборная Узбекистана по боксу практически в полном составе вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2017 в Гамбурге.

Девять представителей сборной Узбекистана по боксу вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2017, проходящего с 25 августа по 2 сентября в немецком Гамбурге.

Хасанбой Дусматов — до 49 кг (обновлено)

Победитель Олимпийских игр в Рио-2016 и двукратный чемпион Азии Хасанбой Дусматов начал свою кампанию на чемпионате мира с поединка против высокорослого Робинсона Родригеса из Коста-Рика. Уроженец Андижана пытался сократить дистанцию: если в первом раунде костариканец сумел избежать этого, то в оставшихся двух Дусматов не оставил сопернику никаких шансов — 5:0 (видео).

В следующем бою обладатель Кубка Вэла Баркера победил Амита Кумара из Индии (5:0) и вышел в полуфинал турнира.

Жасурбек Латипов — до 52 кг

Серебряный призер чемпионата мира и чемпион Азии Жасурбек Латипов встретился с Янкиэлем Ривера из Пуэрто-Рико. Представитель Узбекистана уверенно контролировал ход поединка, грамотно передвигался по рингу и был успешен в контратаках. По итогам трех раундов Жасурбек Латипов одержал победу единогласным решением судей — 5:0 (видео).

В 1/8 финала ветеран сборной Узбекистана сразился с 20-летним Даниэлем Асеновым из Болгарии. Спортсмены поочередно перехватывали инициативу, но Латипов выглядел убедительнее — 3:2 (видео).

Муроджон Ахмадалиев — до 56 кг

Бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпион Азии Муроджон Ахмадалиев встретился со своим давним соперником из Казахстана Кайратом Ералиевым, которого он побеждал на четвертьфинальной стадии Олимпийских игр. На сей раз казахстанец выбрал другую тактику: больше атаковал по корпусу, постоянно находился в движении и встречал на контратаках уроженца Чуста, который отличается своим агрессивным стилем ведения боя. Муроджон Ахмадалиев в этом противостоянии потерпел поражение решением судей — 1:4 (видео).

Эльнур Абдураимов — до 60 кг

Бронзовый призер ЧМ и чемпион Азии Эльнур Абдураимов также начал свое выступление на первенстве мира с победы. Его оппонент из Армении Карен Тонаканян приложил максимум усилия для победы, но этого было недостаточно — преимущество Абдураимова было очевидным (видео).

Икболжон Холдаров — до 64 кг

Обладатель золотой медали чемпионата Азии 20-летний Икболджон Холдаров был близок к тому, чтобы нокаутировать колумбийца Джона Леннона Гутьерреса во втором раунде, но его южноамериканский соперник смог выстоять до конца боя. Победу тем не менее праздновал узбекистанский боксер — 5:0 (видео).

Шахрам Гиясов — до 69 кг

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпион Азии Шахрам Гиясов вышел на ринг против Евгения Барабанова из Украины. Уроженец Бухары действовал в своем стиле — опущенные руки, быстрые комбинационные атаки, активные передвижения по рингу — и вышел победителем поединка (видео).

Исраил Мадримов — до 75 кг

Чемпион Азии Исраил Мадримов — непобежденный боксер во Всемирной серии бокса и других турнирах по боксу за последние 20 месяцев. Он — не самый высокий боксер в своем весе, но обладает фантастической скоростью и мощными ударами. В первом же бою ЧМ Исраил Мадримов одержал досрочную победу над Азизом Ачиловым из Туркменистана. После третьего нокдауна рефери решили остановить встречу (видео).

Бектемир Меликузиев — до 81 кг

Серебряный призер Олимпиады-2016 и ЧМ-2015, а также чемпион Азии Бектемир Меликузиев скрестил перчатки с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым. Сопернику удалось доставить некоторые проблемы своими длинными руками, но узбекистанец был быстрее и точнее россиянина — 4:1 (видео).

Санжар Турсунов — до 91 кг

Раньше в этом весе выступал бронзовый призер Олимпийских игр — 2016 Рустам Туляганов, но он уже не привлекается в основной состав сборной Узбекистана. Вместо него вызывается 19-летний чемпион Азии Санжар Турсунов, который является самым молодым боксером национальной команды. В первом поединке чемпионата мира он встретился с Джеффри Гонсалесом из Никарагуа. Узбекистанец, несмотря на юный возраст, продемонстрировал великолепную технику и превзошел своего соперника — 5:0.

В 1/8 финала Санжару Турсунову противостоял бронзовый призер чемпионата мира 26-летний Ямиль Альберто Перальта из Аргентины. Узбекистанец действовал первым номером, был точнее и эффективнее в разменах ударами и смог завершить поединок в свою пользу (видео).

Баходир Жалолов — +91 кг

Чемпион Азии Баходир Жалолов начал первенство мира с победы нокаутом. В первом раунде Кем Ларсен из Дании после пропущенного удара слева от узбекистанца отправился на настил ринга (видео).

Расписание поединков пятого дня

52 кг: Икболжон Холдаров — Артём Арутюнян (Германия) — 19:15

75 кг: Исраил Мадримов — Трой Исли (США) — 19:45

91 кг: Санжар Турсунов — Рой Корвинг (Нидерланды) — 20:15

52 кг: Жасурбек Латипов — Сейбер Авила (Колумбия) — 22:15

60 кг: Эльнур Абдураимов — Отар Ераносян (Грузия) — 22:45

69 кг: Шахрам Гиясов — Пэт Маккормак (Англия) — 23:00

81 кг: Бектемир Меликузиев — Ерик Альжанов (Казахстан) — 23:30

+91 кг: Баходир Жалолов — Камшыбек Конкабаев (Казахстан) — 00:00

Главный тренер сборной — Узбекистана Марат Курбанов, в тренерский штаб команды вошли Тулкин Киличев, Рахматжон Рузиахунов, Рустам Саидов, Уткирбек Хайдаров и Равшан Ходжаев. Врач команды — Дильшод Казаков.