Телевизоры Artel: Современные технологии теперь доступны всем

Каждый день многие из нас смотрят на миллионы объектов, из которых замечают только сотню-другую. Люди видят миллиарды оттенков, из которых выделяют лишь тысячи. Это не говоря о мириадах деталей, форм и цветов, мимо которых они просто проходят, совершенно не обращая на них внимание. Наш мозг просто не успевает сфокусироваться на всем и показывает лишь то, что, по его мнению, достойно внимания, а все остальное теряется в расфокусе.

Компания Artel меняет эту ситуацию к лучшему. 15 разных моделей телевизоров от Artel — это предложение по-новому взглянуть на реальность, посмотреть и увидеть сочный мир, полный красок, яркий, как фейерверк, и разнообразный, как калейдоскоп. Это предложение увидеть все изображение целиком, в потрясающей детализации, от которой дух захватит у любого.

Теперь каждый сможет выбрать свое окно в мир насыщенных красок с диагоналями от 24 до 65 дюймов. Так же можно сделать выбор между форматами HD для телевизоров с диагональю 24, 28, 32 дюйма, Full HD для телевизоров с диагональю 40, 43, 49 дюймов, а также Ultra HD форматом для телевизоров с диагональю экрана 55, 65 и 78 дюймов.

Что еще может понадобиться телевизору кроме шикарного изображения? Конечно же, функции. Компания Artel имеет полное право утверждать, что их телевизоры оснащены современной начинкой и обладают отменной функциональностью. Количество задач, которые могут выполняться этими телевизорами, обезоружат даже самого придирчивого покупателя.

Даже само название Smart — «умный» говорит, что телевизор с подобной технологией не так уж прост. Действительно, ведь телевизоры Smart TV имеют доступ в интернет по проводной и беспроводной связи. Можно подключиться ко всемирной паутине прямо через телевизор и смотреть любимые программы в сверхчетких форматах Full HD и Ultra HD.

Кроме того, Smart телевизоры имеют приложение ITV. Теперь поиск фильмов стал еще проще. Можно запустить приложение и наслаждаться огромным количеством контента в самых разных категориях. Это еще далеко не полный список достоинств Smart TV, ведь в нем присутствуют такие возможности, как Time Shift, благодаря которой можно поставить на паузу живое телевещание, или PVR, позволяющая записать на съемный носитель любимый фильм или матч прямо с телевизора. А функция Noise reduction уберет все посторонние «шумы» и даже при плохом качестве телевещания, можно будет смотреть красивую и четкую картинку.

Точно так же трудно будет пройти мимо такого технологического чуда, как телевизор категории Slim. Компания Artel предлагает доведенное до критического уровня изящество. Телевизоры этой категории настолько же тонки, насколько и функциональны. Несмотря на ультратонкий дизайн, телевизоры Slim не только сохраняют достоинства Smart, но и преумножают их. Изображение в формате Ultra HD, которое является наиболее четким в мире на данный момент, не оставит равнодушным никого, а миллиард цветовых оттенков, которые может отображать матрица дисплея, оставят впечатление абсолютной реальности всей картинки.

Казалось бы, что еще может быть лучше сказанного выше? Компания Artel знает ответ и на этот вопрос. Лучше сверхчеткого может быть только сверхчеткое и объемное изображение. Именно такое изображение имеют телевизоры категории Curved. Кроме формата Ultra HD с разрешением в 3840×2160 пикселей с таким телевизором можно насладиться объемной картинкой. Потрясающая детализация и сверхреалистичное 3D полностью погрузят в события, происходящие на экране, а звуковое сопровождение от всемирно известной компании Harman/Kardon заставит почувствовать себя одним из главных героев.

Достоин упоминания тот факт, что 20 января 2017 года компания Artel получила сертификат CE Certificate of Conformity, а также сертификат соответствия таможенного союза, что еще раз говорит о высоком качестве продукции, предоставляемой компанией Artel. Приобретая телевизоры Artel, покупатель получает трехлетнюю гарантию, которая включает в себя ремонт и замену деталей. Достаточно лишь обратиться в любой из 33 сервисных центров, работающих по всему Узбекистану.

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