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Фото: t.me/shmirziyoyev

Шавкат Мирзиёев наблюдал за военными учениями на полигоне «Каттакургон»

Президент Узбекистана наблюдал за оперативно-тактическими учениями, проведенными на учебно-полевом полигоне «Каттакургон».

Сегодня, 14:09   Политика  

Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 августа наблюдал за оперативно-тактическими учениями, проведенными на учебно-полевом полигоне «Каттакургон» согласно плану боевой подготовки войск Юго-Западного особого военного округа. Об этом сообщило УзА.

Войска Министерства обороны продемонстрировали шесть эпизодов взаимосвязанных боевых действий по отпору и уничтожению вражеской угрозы и три отдельных эпизода.

Глава государства побеседовал с военными специалистами. Было обращено внимание на вопросы всесторонней поддержки военнослужащих, улучшения условий их службы и жизни, повышения знаний и духовности. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость создания отдельной структуры, занимающейся материально-техническим обеспечением армии.

Президент ознакомился с применяемыми в войсках Министерства обороны военной техникой и оружием: броневой техникой, артиллерийским вооружением, автомобилями в мотострелковых подразделениях, средствами разведки и связи.

Текст: «Газета.uz»      2 299
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