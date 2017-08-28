Шавкат Мирзиёев наблюдал за военными учениями на полигоне «Каттакургон»

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Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 августа наблюдал за оперативно-тактическими учениями, проведенными на учебно-полевом полигоне «Каттакургон» согласно плану боевой подготовки войск Юго-Западного особого военного округа. Об этом сообщило УзА.
Войска Министерства обороны продемонстрировали шесть эпизодов взаимосвязанных боевых действий по отпору и уничтожению вражеской угрозы и три отдельных эпизода.
Глава государства побеседовал с военными специалистами. Было обращено внимание на вопросы всесторонней поддержки военнослужащих, улучшения условий их службы и жизни, повышения знаний и духовности. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость создания отдельной структуры, занимающейся материально-техническим обеспечением армии.
Президент ознакомился с применяемыми в войсках Министерства обороны военной техникой и оружием: броневой техникой, артиллерийским вооружением, автомобилями в мотострелковых подразделениях, средствами разведки и связи.
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