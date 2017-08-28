Шавкат Мирзиёев наблюдал за военными учениями на полигоне «Каттакургон»

Президент Узбекистана наблюдал за оперативно-тактическими учениями, проведенными на учебно-полевом полигоне «Каттакургон».

Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 августа наблюдал за оперативно-тактическими учениями, проведенными на учебно-полевом полигоне «Каттакургон» согласно плану боевой подготовки войск Юго-Западного особого военного округа. Об этом сообщило УзА.

Войска Министерства обороны продемонстрировали шесть эпизодов взаимосвязанных боевых действий по отпору и уничтожению вражеской угрозы и три отдельных эпизода.

Глава государства побеседовал с военными специалистами. Было обращено внимание на вопросы всесторонней поддержки военнослужащих, улучшения условий их службы и жизни, повышения знаний и духовности. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость создания отдельной структуры, занимающейся материально-техническим обеспечением армии.

Президент ознакомился с применяемыми в войсках Министерства обороны военной техникой и оружием: броневой техникой, артиллерийским вооружением, автомобилями в мотострелковых подразделениях, средствами разведки и связи.