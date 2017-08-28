Президент совершает поездку в Самарканд

Шавкат Мирзиёев начал поездку в Самарканд с посещения места упокоения Ислама Каримова.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа прибыл в Самарканд. Глава государства начал поездку с посещения места упокоения первого Президента Ислама Каримова, сообщило УзА.

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле Ислама Каримова, после чего ознакомился с работой по возведению мемориального комплекса.

Мавзолей выполнен из мрамора и гранита, оформлен надписями аятов из Корана. На порталах под сводом на узбекском, английском и арабском языках написаны изречения Ислама Каримова. Примыкающая к комплексу территория расширена, созданы удобства для посетителей.

Шавкат Мирзиёев дал рекомендации по завершению строительной и благоустроительной работы в комплексе, улучшению условий для посетителей и благоустройству кладбища.

Президент также посетил мавзолей Имама Бухари, где продолжается строительство международного научно-исследовательского центра. Глава государства отметил необходимость построить центр в соответствии с современными требованиями, обогатить его деятельность духовным содержанием, наладить научно обоснованную работу по пропаганде наследия великих предков.

Президенту представлена информация о проектах благоустройства улицы Нурафшон, связывающей улицу Дахбед Самарканда и комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе, строительству вдоль нее жилья, объектов торговли и обслуживания.