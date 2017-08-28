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Фото: ОЗЖ «Mehr va Oqibat»

В Ташкенте стартовал социальный проект в защиту животных

Социальный проект, посвященный проблеме жестокого обращения с животными, стартовал в Ташкенте. В нем приняли участие звезды эстрады, спорта и деятели искусства.

Сегодня, 11:22   Общество  

Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» запустило уникальный социальный проект «Выбирай доброту», призванный привлечь внимание общества к проблеме жестокого обращения с животными. Главным слоганом социальной кампании стал призыв «Ozorberma» — «Не делай больно, не причиняй страданий, не будь жесток».

В сентябре на 150 рекламных площадках города и автобусных остановках по всей столице появятся рекламные плакаты, на которых изображены деятели культуры, искусства и спорта Узбекистана — Севара Назархан, Насиба Абдуллаева, Муножатхон Йулчиева, Муниса Ризаева, Асаль Шодиева, Амира Алибекова, Лейли, Бобур Исмаилов, Руслан Нурудинов и Саида Амир.

Вместе со звездами на каждом из плакатов запечатлены животные — большинство из них были спасены на улицах города. На автобусных остановках будут размещены плакаты с крупным изображением животных и слоганом «Inson bo’l» — «Будь человеком». Проект сопровождается хештэгом #ozorberma.

Первые билборды появились в городе уже сегодня.

«Мысль создать масштабный проект с привлечением уважаемых и узнаваемых людей страны возникла еще в июне прошлого года, а первая фотосессия состоялась в январе, — рассказал председатель исполнительного комитета ОЗЖ „Mehr va Oqibat“, автор и руководитель проекта Тимур Арипов. — Мы надеемся, что участники нашего проекта будут своим примером мотивировать людей помогать животным, быть к ним добрее».

Социальный проект «Выбирай доброту» продлится в течение года и станет первой социальной инициативой такого масштаба в странах СНГ. Тимур Арипов выразил благодарность за поддержку проекта членам Сената Олий Мажлиса Узбекистана, городской администрации, компаниям, выделившим рекламные площади, а также участникам проекта.

«Мне не безразлична тема заботы о беззащитных животных. Своим участием я бы хотела донести идею, что, проявляя добро и заботу к братьям нашим меньшим, человек становится более внимательным к окружающему живому миру и к природе в целом, — прокомментировала участие в проекте дизайнер Саида Амир. — Он стремится к гармонии и становится лучше, тем самым приносит пользу себе и обществу, в котором он живет».

Тяжелоатлет Руслан Нурудинов подчеркнул: «Принял участие в проекте, потому что считаю, что животные не могут сказать о том, что их волнует, и наша задача — в том, чтобы донести до общества, что им нужна защита».

Наблюдать за проектом можно на официальных страницах «Mehr va Oqibat» в Facebook и Instagram.

Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» было создано в 2010 году. Главная цель общества — защита прав животных-компаньонов. Работа ведется по трем основным программам:

  • проведение разъяснительных бесед, направленных на просвещение населения и на привитие детям понятия о милосердии к тем, кто слабее их;
  • правовая поддержка тех, кто обратился в судебные и правоохранительные органы с заявлениями о жестоком обращении с животными;
  • разработка проектов и предложений по усилению ответственности за жестокое обращение с животными на законодательном уровне.
Текст: «Газета.uz»      1 036
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