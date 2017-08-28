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Фото: fb.com/lola.karimova.tillyaeva

Лола Каримова-Тилляева планирует покинуть пост посла Узбекистана в ЮНЕСКО

Лола Каримова-Тилляева заявила о намерении покинуть пост постоянного представителя Узбекистана в ЮНЕСКО в ближайшее время.

Сегодня, 15:03   Политика  

Младшая дочь первого Президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева намерена покинуть должность постоянного представителя Узбекистана в ЮНЕСКО, сообщается на сайте телеканала «Узбекистан 24».

«В ближайшее время я откажусь от своей должности посла ЮНЕСКО ради семьи, личных целей и проектов, а также работ по фонду Ислама Каримова, новых творческих, культурных и благотворительных проектов», — заявила Лола Каримова-Тилляева в ходе международной научной конференции.

Лола Каримова-Тилляева стала постоянным представителем Узбекистана в ЮНЕСКО в январе 2008 года. Она также возглавляет Республиканский детский общественный фонд «Сен ёлғиз эмассан» («Ты не одинок»), Республиканский центр социальной адаптации детей, является президентом Федерации гимнастики и председателем попечительского совета Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова.

Текст: «Газета.uz»      3 434
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