Президент приветствовал участников фестиваля «Шарк тароналари»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с торжественной речью в честь открытия международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент, приветствуя участников фестиваля, подчеркнул важность музыкального искусства в сегодняшнем мире. «В нынешнее чрезвычайно сложное время, когда в мире усиливаются различные вызовы и угрозы, усугубляются противостояния, все больше возрастают роль и значение музыкального искусства, которое без переводчиков объединяет миллионы людей разных национальностей, языков и религий, еще больше укрепляет узы дружбы, сотрудничества и согласия», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что в этом плане международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари», которому в этом году исполняется 20 лет со дня организации, приобретает особый смысл.

«Сегодня, в этот праздничный день, мы с глубокой признательностью вспоминаем людей, заложивших основы нашего музыкального форума, внесших огромный вклад в рост его международного авторитета, их незабываемые заслуги. Говоря об этом, мы прежде всего с глубоким уважением отдаем дань памяти выдающемуся политическому и государственному деятелю, первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову. Ислам Абдуганиевич безгранично любил родной Самарканд, древнюю площадь Регистан, являющуюся сердцем этого города, он так же тепло относился и ценил фестиваль «Шарк тароналари», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» приобрел высокий авторитет и престиж благодаря своей неповторимости, целям укрепления дружбы между народами, сохранения традиций национального музыкального искусства, развития культурного диалога.

Если на первый музыкальный праздник в Самарканд приехали 56 артистов из 31 государства мира, то в этом году в фестивале участвует 241 талантливый исполнитель из 58 стран.

В фестивале принимают участие заместитель генерального секретаря ООН, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, председатель Ассамблеи парламентов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен, генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры Организации исламского сотрудничества Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.

Кроме того, участвуют генеральный директор Международного центра по изучению истории, культуры и искусства ислама Халит Эрен, генеральный секретарь Международной организации фольклорного искусства по Азиатскому региону Мун Хюн Сук, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, представители дипломатического корпуса и другие гости.