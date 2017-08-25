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Фото: «Газета.uz»

Для иностранных туристов введут Uzbekistan Pass

Туристская карта Uzbekistan Pass позволит туристам экономить средства при посещении разных объектов.

Сегодня, 10:51   Экономика  

В Узбекистане по аналогии с другими странами планируется внедрить специальный «пропуск» для иностранных туристов Uzbekistan Pass. Это предусмотрено постановлением Президента «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018−2019 годы» от 16 августа.

Документом предлагается выпуск специальной пластиковой карты, действующей на всей территории республики и дающей возможность приобретать товары и услуги со скидкой, в том числе онлайн.

Приобрести Uzbekistan Pass можно будет в аэропортах, гостиницах и других местах. Возможно распространение Uzbekistan Pass бесплатно при получении визы на въезд в Узбекистан.

Планируется, что Uzbekistan Pass будет включаться в пакет услуг туроператоров. «Пропуск» также может предусматривать скидки при посещении объектов культуры.

Подобные поощрительные программы успешно действуют во многих странах, предоставляя туристам специальные предложения и скидки на посещение туристских объектов, парков, музеев, выставок, пользование общественным транспортом, шопинг, доступ в интернет и т. д.

«Пассы» бывают разной продолжительности действия (день, неделя, месяц), охвата (город, регион, вся страна) и могут включать разные туры и пакеты услуг. В некоторых государствах «пасс» существует только в электронном виде — он приобретается через интернет до прибытия в страну, затем его нужно распечатать или скачать на смартфон. В отдельных случаях в стоимость «пасса» входит стоимость визы.

Текст: «Газета.uz»      3 195
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