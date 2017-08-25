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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Mirzo Ulugbek Innovation Center начинает прием заявок

Стартовал прием заявок от потенциальных резидентов в Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Сегодня, 18:48   Технологии  

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center 25 августа начал принимать заявки от желающих стать резидентами. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Заявки принимаются через официальный сайт, а также в явочном порядке или почтой. Информация о требованиях, правах и обязанностях резидентов также приводится на сайте.

Дирекция Mirzo Ulugbek Innovation Center пригласила IT-компании Узбекистана к участию в проекте. «Мы открыты к сотрудничеству», — говорится в сообщении центра.

Напомним, резиденты инновационного центра до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и обязательных платежей. Доходы работников резидентов будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%.

Текст: «Газета.uz»      1 043
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