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Михаилс Поповс.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Глава МИДа принял нового посла Латвии

Новым послом Латвии в Узбекистане стал Михаилс Поповс.

Сегодня, 16:33   Политика  

25 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял назначенного посла Латвии Михаилса Поповса, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручил министру копию своих верительных грамот.

В беседе стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-латвийской повестки дня, перспективным направлениям развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействия в формате «Узбекистан — Евросоюз».

Отдельное внимание было уделено практическим аспектам предстоящих двусторонних совместных мероприятий.

Текст: «Газета.uz»      224

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