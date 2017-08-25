Глава МИДа принял нового посла Латвии

Михаилс Поповс.
Фото: Анвар Ильясов / МИД
25 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял назначенного посла Латвии Михаилса Поповса, сообщила пресс-служба МИДа.
Посол вручил министру копию своих верительных грамот.
В беседе стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-латвийской повестки дня, перспективным направлениям развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействия в формате «Узбекистан — Евросоюз».
Отдельное внимание было уделено практическим аспектам предстоящих двусторонних совместных мероприятий.
Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:33
Сегодня, 13:01
Сегодня, 12:27
Сегодня, 10:51