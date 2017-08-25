Финальный розыгрыш на пути к «Островам мечты» состоялся в Ташкенте

24 июля 2017 года состоялся третий финальный розыгрыш в рамках интернет-акции «Острова мечты» от компании Ucell.

В этом году, с 18 мая по 18 августа, мобильный оператор Ucell в очередной раз подарил своим абонентам шанс выиграть путевки на двоих на один из «Островов мечты» — Самуи, Лангкави или Бали, а также модные смартфоны Samsung.

По условиям акции абонентам необходимо было активно пользоваться интернетом от Ucell, чтобы увеличивать шансы на выигрыш. Шансы предоставлялись за каждый потраченный $1 на интернет, включая абонентскую плату за интернет-услуги. В третьем розыгрыше приняли участие абоненты, набравшие шансы c начала акции и до 18 августа включительно.

Интернет-акция «Острова мечты» — это, прежде всего, возможность поощрить своих активных интернет-пользователей и стать к ним ближе.

Об итогах интернет-акции «Острова мечты» рассказал директор департамента потребительского сегмента Акшин Гаджиев:

«Участниками прошлой интернет-акции „Вокруг света“ стали более 2 млн абонентов Ucell. Сейчас эта цифра достигла 2 476 549 абонентов, а общее количество шансов составило 28 681 720. Это лишний раз подтверждает тот факт, что количество интернет-пользователей в Узбекистане неуклонно растет, а значит, нам необходимо предоставлять все больше интересных конкурентоспособных услуг и предложений в этой сфере. Искренне рад за наших победителей и желаю всегда оставаться на связи с Ucell».

Победители акции определились в ходе трех розыгрышей, которые проходили в присутствии независимых членов жюри, гарантирующих честность в соблюдении условий и беспристрастность в определении победителей. Апогеем акции «Острова мечты» стал третий розыгрыш, который проходил в кафе «Кафе».

Отдельно стоит отметить, что все это красочное и захватывающее мероприятие транслировалось на официальной страничке Ucell в социальных сетях в режиме онлайн. Помимо самого процесса определения победителей, программа предусматривала различные конкурсы, развлекательную программу, выступление музыкального коллектива и вручение призов победителям акции, определенным в ходе прошедших розыгрышей.

Отчет о всех мероприятиях можно посмотреть на официальных страницах Ucell в социальных сетях и канале Telegram.

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