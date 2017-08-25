РУ O`Z ЎЗ
25 августа, пятница Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Финальный розыгрыш на пути к «Островам мечты» состоялся в Ташкенте

24 июля состоялся заключительный розыгрыш в рамках интернет-акции «Острова мечты» от компании Ucell.

Сегодня, 14:00   Общество    Реклама

24 июля 2017 года состоялся третий финальный розыгрыш в рамках интернет-акции «Острова мечты» от компании Ucell.

В этом году, с 18 мая по 18 августа, мобильный оператор Ucell в очередной раз подарил своим абонентам шанс выиграть путевки на двоих на один из «Островов мечты» — Самуи, Лангкави или Бали, а также модные смартфоны Samsung.

По условиям акции абонентам необходимо было активно пользоваться интернетом от Ucell, чтобы увеличивать шансы на выигрыш. Шансы предоставлялись за каждый потраченный $1 на интернет, включая абонентскую плату за интернет-услуги. В третьем розыгрыше приняли участие абоненты, набравшие шансы c начала акции и до 18 августа включительно.

Интернет-акция «Острова мечты» — это, прежде всего, возможность поощрить своих активных интернет-пользователей и стать к ним ближе.

Об итогах интернет-акции «Острова мечты» рассказал директор департамента потребительского сегмента Акшин Гаджиев:

«Участниками прошлой интернет-акции „Вокруг света“ стали более 2 млн абонентов Ucell. Сейчас эта цифра достигла 2 476 549 абонентов, а общее количество шансов составило 28 681 720. Это лишний раз подтверждает тот факт, что количество интернет-пользователей в Узбекистане неуклонно растет, а значит, нам необходимо предоставлять все больше интересных конкурентоспособных услуг и предложений в этой сфере. Искренне рад за наших победителей и желаю всегда оставаться на связи с Ucell».

Победители акции определились в ходе трех розыгрышей, которые проходили в присутствии независимых членов жюри, гарантирующих честность в соблюдении условий и беспристрастность в определении победителей. Апогеем акции «Острова мечты» стал третий розыгрыш, который проходил в кафе «Кафе».

Отдельно стоит отметить, что все это красочное и захватывающее мероприятие транслировалось на официальной страничке Ucell в социальных сетях в режиме онлайн. Помимо самого процесса определения победителей, программа предусматривала различные конкурсы, развлекательную программу, выступление музыкального коллектива и вручение призов победителям акции, определенным в ходе прошедших розыгрышей.

Отчет о всех мероприятиях можно посмотреть на официальных страницах Ucell в социальных сетях и канале Telegram.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

 1 076
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 13:01

Сенат назначил нового посла Узбекистана в Турции

Сегодня, 12:27

Сенат принял закон о бизнес-омбудсмане

Сегодня, 11:50

Дознание исключено из уголовно-процессуального законодательства

Сегодня, 11:20

Сенат одобрил закон о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью

Сегодня, 10:51

Для иностранных туристов введут Uzbekistan Pass

Сегодня, 10:47

ГУВД предупредило пожилых не впускать домой незнакомых

Сегодня, 10:33

Тойтепа переименована в Нурафшон

Сегодня, 10:00

НБУ продлевает срок приема средств на вклад «Халк манфаати»

Популярное

Улугбек Розукулов освобожден от должности вице-премьера

Курбан хайит будет отмечаться 1 сентября

Правительство запретило привлекать к сбору хлопка учителей и медработников

Верховный комиссар ООН приветствовал освобождение Эркина Мусаева