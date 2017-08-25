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Фото: guvd.uz

ГУВД предупредило пожилых не впускать домой незнакомых

ГУВД Ташкента сообщило об учащении преступлений, связанных с кражами имущества и мошенничества в отношении одиноких пожилых и престарелых.

Сегодня, 10:47   Общество  

ГУВД Ташкента предупредило об учащении в городе фактов преступлений, связанных с кражами чужого имущества и мошенничества, совершаемые в отношении одиноких пожилых и престарелых лиц.

Как говорится в сообщении на сайте ГУВД, неизвестные лица входят в доверие к одиноким престарелым и пожилым и под различными предлогами (попить воды, обменять крупные сумовые купюры на мелкие, воспользоваться туалетом, позвонить по телефону) проникают в их квартиры. Пользуясь доверчивостью людей, они совершают из квартир кражи денег и других ценностей.

ГУВД обратилось к жителям столицы и Ташкентской области с призывом проявлять бдительность и не вступать в контакт с неизвестными лицами, обращающихся с вышеуказанными просьбами, не поддаваться панике и не впускать в квартиру незнакомых лиц.

Видеокамеры, установленные в городе, зафиксировали нескольких лиц, которые подозреваются в совершении указанных преступлений: Граждан просят оказать помощь в установлении личности подозреваемых.

При установлении отмеченных выше фактов и лиц, совершивших такие преступления, следует обратиться в органы внутренних дел по месту жительства либо в ГУВД Ташкента по телефонам: 102, 233−49−46, 232−05−62, 256−72−13.

Текст: «Газета.uz»      0
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