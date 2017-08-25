Районные кенгаши народных депутатов появятся в Ташкенте

Создание в Ташкенте районных депутатских кенгашей позволит улучшить контроль за формированием и исполнением местных бюджетов.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 24 августа одобрила закон «О выборах в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента».

Как сообщила информационная служба Сената, закон создает организационно-правовые условия для образования районных Кенгашей, что позволит расширить бюджетные полномочия местных органов власти и их роль в реализации вопросов социально-экономического развития районов столицы.

Действующим законодательством (статья 99 Конституции, статья 1 закона «О государственной власти на местах») образование Кенгашей народных депутатов в Ташкенте не предусматривается. Это не позволяет районам столицы (их в Ташкенте 11) проводить обсуждение проектов местных бюджетов и хода их исполнения, поскольку, например, согласно Бюджетному кодексу, рассмотрение и принятие бюджетов районов (городов), а также заслушивание отчетов об их исполнении относятся к полномочиям Кенгашей народных депутатов.

Законом вносятся изменения в Конституцию, законы «О государственной власти на местах», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» и другие акты законодательства, предусматривающие создание районных Кенгашей в столице путем проведения выборов в них в первое воскресенье третьей декады декабря 2017 года.

Ташкентскому городскому Кенгашу народных депутатов рекомендовано образовать районные избирательные комиссии для организации и проведения выборов в районные Кенгаши. Вновь избранные депутаты будут осуществлять свои полномочия до формирования их новых составов.

Законом также устанавливается порядок утверждения в должности хокимов районов в городах, а также заслушивания их отчетов районными Кенгашами в связи с образованием новых Кенгашей.

Как отмечалось на заседании, изменения будут способствовать усилению роли представительных органов власти и общественности столицы в реализации социально-экономических и общественно-политических реформ в Ташкенте, установлению контроля районными Кенгашами за формированием и исполнением местного бюджета, реализацией перспективных программ развития районов, установлением размеров местных налогов и других обязательных платежей.