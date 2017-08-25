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Фото: УзА

Сенат одобрил установление Дня молодежи и Дня работников сельского хозяйства

30 июня — День молодежи, второе воскресенье декабря — День работников сельского хозяйства.

Сегодня, 03:01   Политика  

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил законы об установлении Дня молодежи и Дня работников сельского хозяйства, сообщила информационная служба Сената.

День молодежи Республики Узбекистан будет отмечаться 30 июня. В этот день в текущем году на IV съезде Общественного движения молодежи «Камолот» было принято решение об организации на его базе Союза молодежи Узбекистана.

Днем работников сельского хозяйства Республики Узбекистан установлено второе воскресенье декабря. По мнению сенаторов, принятие закона — знак признания самоотверженного труда тружеников села и их вклада в укрепление государственной независимости и процветание страны.

Текст: «Газета.uz»      80
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