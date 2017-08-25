Президент Узбекистана выразил соболезнования России

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае.
По данным агентства РИА Новости, 25 августа в районе поселка Волна в море рухнул автобус, перевозивший вахтовых рабочих. Погибли 16 человек, спасти удалось 24 пассажира, 8 из них госпитализированы.
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