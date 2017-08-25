«Узавтосаноат» возглавил Умиджан Салимов

Умиджан Салимов назначен председателем правления компании «Узавтосаноат». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе организации. Прежде, с апреля 2017 года, он работал заместителем председателя правления «Узавтосаноат» по технической политике и локализации.

Умиджан Салимов (родился в 1976 году) окончил Ташкентский государственный технический университет и аспирантуру Ташкентского автомобильно-дорожного института, имеет степень кандидата технических наук.

С 1998 по 1999 годы работал ответственным секретарем газеты «Автодайжест». В 1999—2000 годах был ведущим специалистом компании «Автосанинвестпроект» ассоциации «Узавтосаноат». С 2000 по 2004 годы работал ведущим специалистом управления финансово-экономической экспертизы и кредитования ассоциации «Узавтосаноат».

В 2005—2007 годах был главным специалистом управления маркетинга, стратегии продаж и развития экспортного потенциала «Узавтосаноат». С 2007 по 2009 годы занимал должность генерального менеджера отдела управления новыми проектами GM Uzbekistan.

В 2009—2011 годах работал заместителем генерального директора GM Powertrain Uzbekistan. С 2011 по 2013 годы занимал должность заместителя председателя правления «Узавтосаноат».

Работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана и директора Центра среднего специального профессионального образования в 2013—2017 годах.

Как сообщалось ранее, прежний председатель правления «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов занял пост генерального директора Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».