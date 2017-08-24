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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Курбан хайит будет отмечаться 1 сентября

Президент Узбекистана подписал постановление о праздновании Курбан хайита 1 сентября.

Сегодня, 16:41   Общество  

Курбан хайит в Узбекистане будет праздноваться 1 сентября. Соответствующее постановление 24 августа подписал Президент Шавкат Мирзиёев.

«Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Курбан хайита с пятницей 1 сентября, широко отметить 1 сентября 2017 года в стране как праздник», — говорится в документе.

Республиканским фондам «Нуроний», «Махалла» и другим ведомствам и общественным организациям поручено организовать мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на высоком уровне.

1 сентября Узбекистан также отмечает День независимости.

Текст: «Газета.uz»      7 532
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