Ecover представляет современные решения для теплоизоляции строений и помещений

С древних времен при строительстве дома люди учитывали воздействие внешней среды на комнатную температуру. Они знали, если в холодную зиму из строения будет утекать теплый воздух, то дома быстро станет холодно, а если утечка прохладного домашнего воздуха будет происходить летом, то через некоторое время в комнатах станет так же тепло, как и на улице.

Поэтому особое внимание уделялось строительству стен из материалов с низким коэффициентом теплопроводности. Со временем данный процесс оттачивался, сначала использовался камень, затем дерево и глина, до недавних пор оптимальным решением было строительство дома из кирпича.

Прогресс не стоит на одном месте, сегодня в целях улучшения жилищных условий ученые достигли значительных успехов. Несколько из ведущих разработок ученых используется при производстве продукции Ecover, выпускаемой в Узбекистане.

Продукция Ecover, используемая в качестве тонкого покрытия для крыш, потолков, внешних и межкомнатных стен, пола и подвалов домов, дач, офисов и других зданий, обладает низкой теплопроводностью и по этой причине считается одним из наиболее современных решений для сохранения тепла зимой и прохлады летом. Благодаря этому для отопления комнат зимой и охлаждения летом тратится меньше энергии.

Кроме этого, продукция Ecover обладает хорошей звуконепроницаемостью, а благодаря повышенной устойчивости к влажности может широко использоваться в банях, саунах, столовых, кафе и ресторанах, теплицах и бассейнах.

В то время как промышленность развивается и создаются новые продукты с низкой проводимостью тепла, которые выделяются доступностью, надежностью и являются экологически чистыми, разумным решением будет воспользоваться на практике их преимуществами.

Такую возможность предоставляет компания «Экоклимат», созданная в 2015 году в свободной экономической зоне «Джизак». Данный завод является первым в своем роде в регионе Центральной Азии и Кавказа. На сегодняшний день здесь ежегодно выпускается 10 тыс. тонн стекловатной продукции. Этот объем обеспечивает не только потребности Узбекистана, но и позволяет экспортировать продукцию.

Стекловата Ecover выпускается в трех видах: в рулонах с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, без фольги, а также в виде плит. Они обладают различными параметрами, весом, толщиной и теплопроводностью.

Также завод может производить продукцию в большом объеме в рекордно короткие сроки.

Ecover — современный продукт, помогающий держать дом, здания и помещения зимой в тепле, а летом — в прохладе.

Подробную информацию можно получить на сайте ecover.uz. Также можно оставить заявку на сайте, чтобы представители компании перезвонили самостоятельно в удобное время.

Адреса компании «Экоклимат»:

г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Эски отчопар, д. 3;

г. Джизак, СЭЗ «Джизак», Промзона А.

Телефоны: (+99871) 291−17−80, (+99871) 283−48−14, (+99897) 157−74−77, (+99890) 959−74−22, (+99899) 830−00−96.

e-mail: info@ecover.uz, marketing@ecover.uz

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