Центр передовых знаний и исследований создается в ТИИИМСХ

Центр передовых знаний и научных исследований будет создан на базе ТИИИМСХ.

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) и Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) в среду подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым будет создан Центр передовых знаний и научных исследований.

Основные пункты меморандума направлены на объединение усилий в реализации проектов и программ в сфере управления водно-земельными ресурсами и природопользования в Центральной Азии.

Новый центр позволит вовлекать в реализацию проектов в указанных сферах преподавателей и студентов. В ТИИИМСХ обучаются студенты из пяти стран Центральной Азии и других регионов.

«В дальнейшем мы планируем вывести центр на региональный уровень, используя полученный в Узбекистане опыт, — отметил исполнительный директор РЭЦЦА Искандар Абдуллаев. — В Узбекистане большой портфель проектов реализуется именно по водным ресурсам. Зачастую такие проекты выполняются группой специалистов, и когда проекты заканчиваются, огромный пласт ценных знаний, накопленные опыт, сильно рассредоточиваются, теряются».

Открытие Центра будет приурочено к проведению Центральноазиатского международного экологического форума, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды. Форум планируется провести в Ташкенте в июне 2018 года.