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Эркин Мусаев.

Фото: Amnesty International

Верховный комиссар ООН приветствовал освобождение Эркина Мусаева

Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовал освобождение Эркина Мусаева, который провел в заключении 11 лет.

Сегодня, 13:00   Общество  

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн приветствовал освобождение бывшего сотрудника ООН в Узбекистане Эркина Мусаева, сообщается в пресс-релизе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Эркин Мусаев, занимавший должность странового руководителя совместной программы ПРООН и Европейского союза, а ранее работавший в Министерстве обороны, находился в заключении 11 лет. Он был арестован в аэропорту Ташкента, когда выезжал для участия в региональном семинаре, осужден по трем отдельным обвинениям в 2006 и 2007 годах и был приговорен к 15, 6 и 4 годам соответственно.

В 2008 году независимая «Специальная процедура» ООН, известная как Рабочая группа по произвольным задержаниям, объявила, что Эркин Мусаев не был осужден справедливо и его задержание было произвольным. Впоследствии его делом занимались другие структуры ООН, в том числе другие специальные процедуры ООН и Комитет по правам человека, а также три Верховных комиссара по правам человека.

Сообщается, что дело Эркина Мусаева обсуждалось на встрече Зейда Раада Аль Хусейна с Президентом Шавкатом Мирзиёевым во время визита верховного комиссара в мае в Узбекистан.

«Г-н Мусаев потерял 11 лет своей жизни, которые никогда не смогут быть восстановлены ему, — сказал Зейд Раад Аль Хусейн. — Тем не менее, теперь он, наконец, свободный человек, и это еще одно свидетельство того, что при новом руководстве Узбекистана происходят явные перемены. Я настоятельно призываю руководство Республики Узбекистан укрепить эту конкретную область перемен, освободив всех остальных оставшихся политических заключенных как можно скорее».

Освобождение Эркина Мусаева также приветствовали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

Текст: «Газета.uz»      2 187
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