Шавкат Мирзиёев принял Игоря Шувалова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа принял первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, сообщается на сайте главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил Игоря Шувалова с назначением председателем российской части совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития практического сотрудничества между двумя странами, а также ускорения инвестиционных проектов и реализации новых перспективных программ в высокотехнологичных отраслях.

Как передал телеканал «Узбекистан 24», в нефтегазовой отрасли обсуждались проведение геолого-разведочных работ и освоение перспективных месторождений с увеличением добычи углеводородного сырья, строительство Кандымского и Джизакского нефтеперерабатывающих заводов, модернизация предприятий отрасли и поставка нефти в Узбекистан.

За первые семь месяцев текущего года товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 14% и превысил 2,6 млрд долларов США. С июля начал действовать «зеленый коридор» при поставках узбекской плодоовощной продукции на российский рынок.

«Мы обсуждали возможности расширения способностей железных дорог, чтобы открывались экспортные коридоры и по плодоовощной продукции. Мы хотим сделать все, чтобы производители в Узбекистане имели открытую дорогу, большие возможности, без каких-либо таможенных и других барьеров продавали свою продукцию на российском рынке. Она востребована, она высочайшего качества», — отметил Игорь Шувалов. Среди рассмотренных вопросов — создание совместных российско-узбекских рынков в крупных мегаполисах России.

Игорь Шувалов подтвердил готовность России развивать и укреплять полномасштабное сотрудничество с Узбекистаном в духе стратегического партнерства и союзничества.