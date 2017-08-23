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Улугбек Розукулов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Улугбек Розукулов освобожден от должности вице-премьера

Улугбек Розукулов освобожден от должности вице-премьера Узбекистана.

Сегодня, 15:11   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 23 августа освободил Улугбека Розукулова от должности «заместитель премьер-министра — председатель правления АО „Узавтосаноат“ — руководитель комплекса по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции» в связи с переходом на другую работу.

Другим указом главы государства на должность «заместитель премьер-министра — председатель правления АО „Узагротехсаноатхолдинг“ — руководитель комплекса по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции» назначен Нодир Отажонов.

Нодир Отажонов (1967 года рождения, выпускник Андижанского сельскохозяйственного института — 1993, Наманганского инженерно-педагогического института — 1999 году и Банковско-финансовой академии — 2000).

В 1993—2007 годах работал в системе Министерства финансов Узбекистана. В 2007—2010 годах был директором компании «Узавтосаноат-лизинг». В сентябре 2010 года возглавил лизинговую компанию «Узсельхозмашлизинг», в ноябре прошлого года преобразованную в АО «Узагролизинг» в составе «Узагротехсаноатхолдинга».

Текст: «Газета.uz»      11 476
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