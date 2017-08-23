Футбол: Матч Узбекистан-Кыргызстан пройдет в закрытом режиме

Матч между футбольными сборными Узбекистана и Кыргызстана в пятницу пройдет в закрытом режиме.

Матч между сборными Узбекистана и Кыргызстана 25 августа пройдет в закрытом режиме, сообщила Федерация футбола.

Во время переговоров по организации встречи стороны договорились, что будут совершать замены игроков в неограниченном количестве. В матчах, проводимых под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) или национальных федераций, максимальное количество замен равняется трем.

Из-за несоблюдения данного правила матч лишился статуса международного товарищеского матча — он станет контрольным и не будет учитываться при составлении рейтинга ФИФА. По правилам ФИФА трансляция таких игр и продажа билетов на их посещение не разрешаются.

В воскресенье национальная команда Узбекистана приступила к учебно-тренировочным сборам для подготовки к двум оставшимся матчам азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018. 31 августа сборная проведет выездную встречу с Китаем, а 5 сентября дома сыграет с Южной Кореей.