Создана Национальная энергосберегающая компания, которая займется внедрением энергоэффективных и энергосберегающих технологий в госорганах и организациях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа подписал постановление «О мерах по дальнейшему внедрению современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий», сообщает сайт телерадиоканала «Узбекистан 24».

В постановлении отмечено, что отсутствие действенной системы мониторинга эффективности потребления энергоресурсов, а также оказания услуг по внедрению современных энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях не позволяет оптимизировать затраты на энергоресурсы. Сохраняются системные недостатки в модернизации объектов теплоснабжения, использование морально и физически устаревшего котельного оборудования, что приводит к неэффективному потреблению энергоресурсов.

В целях широкого внедрения современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях, а также обеспечения рационального потребления энергоресурсов создано АО «Национальная энергосберегающая компания».

Она займется мониторингом эффективности потребления энергоресурсов в госорганах и организациях, подготовкой предложений и внедрением в них современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий, вопросами оптимизации расходов и экономии бюджетных и собственных средств за счет внедрения энергосберегающих технологий и сокращения затрат на энергоресурсы.

Компания определена в качестве единственного поставщика товаров, работ и услуг по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях.

Кроме того, образована Комиссия по проведению критического анализа проектов в сфере жилищно-коммунального обслуживания и подготовке предложений по их оптимизации. Ей поручено в трехмесячный срок провести критический анализ проектов в сфере ЖКО, в том числе реализуемых с участием зарубежных и международных финансовых институтов, а также подготовить предложения по оптимизации бюджетных расходов, организационно-штатных структур жилищно-коммунальных служб и инвестиционных программ в данной сфере.