РУ O`Z ЎЗ
23 августа, среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Создана Национальная энергосберегающая компания

Создана Национальная энергосберегающая компания, которая займется внедрением энергоэффективных и энергосберегающих технологий в госорганах и организациях.

Сегодня, 17:25   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа подписал постановление «О мерах по дальнейшему внедрению современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий», сообщает сайт телерадиоканала «Узбекистан 24».

В постановлении отмечено, что отсутствие действенной системы мониторинга эффективности потребления энергоресурсов, а также оказания услуг по внедрению современных энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях не позволяет оптимизировать затраты на энергоресурсы. Сохраняются системные недостатки в модернизации объектов теплоснабжения, использование морально и физически устаревшего котельного оборудования, что приводит к неэффективному потреблению энергоресурсов.

В целях широкого внедрения современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях, а также обеспечения рационального потребления энергоресурсов создано АО «Национальная энергосберегающая компания».

Она займется мониторингом эффективности потребления энергоресурсов в госорганах и организациях, подготовкой предложений и внедрением в них современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий, вопросами оптимизации расходов и экономии бюджетных и собственных средств за счет внедрения энергосберегающих технологий и сокращения затрат на энергоресурсы.

Компания определена в качестве единственного поставщика товаров, работ и услуг по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях.

Кроме того, образована Комиссия по проведению критического анализа проектов в сфере жилищно-коммунального обслуживания и подготовке предложений по их оптимизации. Ей поручено в трехмесячный срок провести критический анализ проектов в сфере ЖКО, в том числе реализуемых с участием зарубежных и международных финансовых институтов, а также подготовить предложения по оптимизации бюджетных расходов, организационно-штатных структур жилищно-коммунальных служб и инвестиционных программ в данной сфере.

Текст: «Газета.uz»      1 763
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:20

Банкротство индивидуальных предпринимателей станет возможным с 2018 года

Сегодня, 15:57

Единую школьную форму введут со следующего учебного года

Сегодня, 15:11

Улугбек Розукулов освобожден от должности вице-премьера

Сегодня, 13:00

Верховный комиссар ООН приветствовал освобождение Эркина Мусаева

Сегодня, 12:30

Создается Министерство дошкольного образования

Сегодня, 11:04

Отказ от «ручного» управления. Проект концепции административной реформы

Вчера, 19:17

Еще раз о налоговой системе и ее реформировании

Вчера, 19:05

Торговый дом «Узтрейд» открыт в Дели

Популярное

Верховный комиссар ООН приветствовал освобождение Эркина Мусаева

Еще раз о налоговой системе и ее реформировании

Президент расширил присутствие в соцсетях

Импортируемые мясо и мука освобождены от акцизного налога