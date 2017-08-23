Банкротство индивидуальных предпринимателей станет возможным с 2018 года

Процедура банкротства к физическим лицам, утратившим статус индивидуального предпринимателя, может быть введена в Узбекистане с 2018 года, следует из законопроекта, обнародованного для обсуждения.

Сейчас законодательство Узбекистана регулирует процедуру банкротства только в отношении юридических лиц. Согласно проекту закона, «физическое лицо, утратившее статус индивидуального предпринимателя или осуществлявшее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие требования вытекают из его предыдущей предпринимательской деятельности, может быть признано банкротом в установленном порядке».

Реализация данной нормы предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд статей Гражданского кодекса и действующего закона «О банкротстве».

По данным Государственного налогового комитета, выступившего разработчиком документа, на 1 июля налоговая задолженность 158 тысяч граждан, утративших статус частного предпринимателя и граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, составляет 105,9 млрд сумов.

«На практике не существует возможности взыскать такую налоговую задолженность, но и нельзя признать ее как безнадежную», — говорится в комментариях к законопроекту.

По расчетам, принятие закона приведет к сокращению безнадежной задолженности по налогам и других обязательным платежам, даст возможность предоставления вновь осуществлять предпринимательскую деятельность физическим лицам, имеющим временные финансовые затруднений, а также улучшению условий для развития предпринимательской деятельности.