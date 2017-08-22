Вывоз мусора в столице подорожает на 9%

С 1 сентября в Ташкенте на 9% повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов.

Предприятие «Махсустранс» сообщило о повышении с 1 сентября на 9,3% тарифов на вывоз твердых бытовых отходов и вывозу нечистот с населения и организаций Ташкента.

Тариф на вывоз бытовых отходов для населения увеличится с 3200 до 3500 сумов с каждого проживающего человека в месяц.

Для бюджетных и хозрасчетных организаций вывоз 1 кубометра твердых бытовых отходов будет стоить 41989,5 сума (сейчас — 38390), 1 тонны нечистот — 15690,97 сума (14346).

Ранее тарифы на вывоз отходов повышались с ноября 2016 года.