Социологи обрисовали портрет трудового мигранта

Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» провел социальный опрос о миграционных процессах в Узбекистане. Он позволил установить социальный портрет трудового мигранта, а также выяснить, что большинство граждан не хотели бы покидать страну навсегда.

Всего было опрошено 1100 человек от 18 и старше лет во всех регионах страны, из них 49,4% — мужчины и 50,6% — женщины. Количество опрошенных граждан в городской и сельской местности было выбрано пропорционально численности проживающего населения и составило 50,5% горожан и 49,5% сельчан.

На вопрос «Есть ли у Вас желание покинуть Узбекистан и выехать в другую страну на постоянное место жительства?» утвердительно ответили лишь 1,5% аудитории, 1,4% затруднились с ответом. 97,1% участников не намерены покидать родину навсегда. Анализ результатов опроса в возрастном разрезе показал, что миграционным настроениям больше подвержена молодежь — респонденты возрастных групп 18−19 лет и 20−29 лет.

Результаты опроса показали, что миграционные настроения присущи, в основном, гражданам славянского происхождения. 28,6% респондентов-славян заявили в ходе опроса о своем желании выехать в другую страну для постоянного проживания. Для представителей титульной нации аналогичный показатель составил 1,2%.

Наиболее привлекательной для потенциальных мигрантов является Россия (43,8%). Исследователи объясняются это такими факторами, как отсутствие языкового барьера, семейные и культурные связи, схожесть образовательных систем, общее советское прошлое.

Возросло число желающих переехать в США (14,9% против 6,7% в 2016 году), при этом сократилось число респондентов, заявивших о желании выехать в Западную Европу (18,8% против 19,9%) и ни один респондент не отметил, что хочет выехать для проживания в одну из стран Ближнего Востока.

Наибольшей популярностью среди трудовых сфер у потенциальных мигрантов, согласно результатам опроса, пользуются сфера услуг (25%), транспорт (18,8) и строительство (12,5).

В ходе опроса выявлена самооценка его участников о намерениях покинуть Узбекистан и уехать в другую страну на ПМЖ: 37,5% респондентов из числа желающих выехать из Узбекистана на постоянное место жительства приняли окончательное решение о переезде, остальные 62,5% участников опроса еще не приняли окончательного решения и могут изменить планы при определенных обстоятельствах. Потенциальные мигранты готовы остаться в Узбекистане, если найдут подходящую для них работу.

Исследование выявило, что около 7% участников опроса имеет близких родственников, живущих за пределами Узбекистана. Каждый пятый участник опроса (21,1%)получает материальную помощь от родственника, проживающего в другой стране. Респонденты, опрошенные в городской местности, заявляли об этом чаще сельских жителей.

Опрос выявил, какие чувства граждане испытывают по отношению к лицам, которые покинули родину и проживают в настоящее время в другом государстве. Каждый четвертый респондент ответил, что рад за своего близкого человека и доволен тем, как сложилась его жизнь в другой стране (32,2%). Такой ответ дали большинство респондентов-славян, близкие которых покинули Узбекистан для того чтобы жить на своей исторической родине. Респонденты-представители титульной нации чаще всего говорили о жалости к своим близким, которые вынуждены жить вдали от своих родных в непривычной среде (23,2%). 7,2% респондентов испытывают досаду и сожаление по поводу отъезда близких людей, не одобряя принятое ими решение покинуть родину.

На вопрос «Хотели бы вы выехать в какую-либо страну на определенное время с целью поработать, а затем вернуться?» утвердительно ответили 9,2% (в 2016 году — 10,5%). Из общего количества опрошенных, которые изъявили желание выехать в трудовую миграцию, большую часть составляют мужчины — 13,7% (в 2016 году — 16,1%).

Среди наиболее привлекательных для трудовой миграции стран, по мнению опрошенных, — Россия (53%), США (13%) и Южная Корея (18%). В трудовой миграции 34% намерены заниматься строительством, 7,2% — предпринимательством и 6,2% — торговлей.

Согласно результатам опроса, можно составить примерный социальный портрет трудового мигранта. Это:

мужчина и женщина, в большинстве, мужчина 20−49 лет;

проживающие в городе или сельской местности;

имеющие среднее специальное или среднее техническое образование;

относящие себя в материальном отношении к социальному слою ниже среднего;

работники низкой квалификации;

стремящиеся к быстрому заработку, не требующему квалификации и особых усилий.

Опрос позволил выявить, с какой целью граждане стремятся выехать из страны на заработки. Каждый второй опрошенный (50%) намерен на заработанные деньги сделать дорогостоящие приобретения — недвижимость, земельный участок, автомобиль и т. д.

Каждый четвертый респондент выезжает в трудовую миграцию для того, чтобы заработать деньги на проведение свадебных мероприятий, оплату обучения детей и решение наиболее острых бытовых проблем (25,6%). Каждый десятый респондент нуждается в стартовом капитале для открытия собственного бизнеса (11,3), рассчитывают повысить свой социальный статус 8% опрошенных.